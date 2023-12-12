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Проверки продолжатся. Фальшивые медуслуги омичам приписывали в 11 поликлиниках

12 декабря 2023, 10:30
Фото: Midjourney
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Минимум 11 омских поликлиник приписывали пациентам фальшивые медицинские услуги

В прокуратуре Омской области сообщили, что проверки медицинских учреждений продолжатся и в следующем году.

Сегодня, 12 декабря, прокурор Омской области Алексей Афанасьев во время пресс-конференции, посвященной результатам работы ведомства за год, рассказал о проверках больниц из-за фейковой диспансеризации.

Лишние медицинские услуги приписывали омичам в 11 учреждениях. В них сотрудники прокуратуры выявили 30 случаев, когда медпомощь пациентам оказывали только на бумаге.

«Проверили практически все учреждения здравоохранения. Масштабной эту проверку назвать нельзя. Решить проблему с наскока нельзя. Необходимо опрашивать сотни людей», — отметил прокурор.

Проверки медучреждений Афанасьев пообещал продолжить в следующем году.

Напомним, что о фальшивых медицинских услугах омичи узнали в октябре после получения выписок на сайте «Госуслуг». Чаще всего пациентам приписывали прохождение диспансеризации и посещение терапевта. Подобные ошибки в минздраве объясняли техническими ошибками.

Омский минздрав высказался о лишних приписанных пациентам медицинских услугах
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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Прокуратура#Жалобы#Больница#Медицинские услуги#Медицина#Новости#Проверка прокуратуры#Алексей Афанасьев#Юлия Истомина
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