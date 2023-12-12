Проверки продолжатся. Фальшивые медуслуги омичам приписывали в 11 поликлиниках

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:32
Сегодня, 12 декабря, прокурор Омской области Алексей Афанасьев во время пресс-конференции, посвященной результатам работы ведомства за год, рассказал о проверках больниц из-за фейковой диспансеризации.
Лишние медицинские услуги приписывали омичам в 11 учреждениях. В них сотрудники прокуратуры выявили 30 случаев, когда медпомощь пациентам оказывали только на бумаге.
«Проверили практически все учреждения здравоохранения. Масштабной эту проверку назвать нельзя. Решить проблему с наскока нельзя. Необходимо опрашивать сотни людей», — отметил прокурор.
Проверки медучреждений Афанасьев пообещал продолжить в следующем году.
Напомним, что о фальшивых медицинских услугах омичи узнали в октябре после получения выписок на сайте «Госуслуг». Чаще всего пациентам приписывали прохождение диспансеризации и посещение терапевта. Подобные ошибки в минздраве объясняли техническими ошибками.