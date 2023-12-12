Проверки продолжатся. Фальшивые медуслуги омичам приписывали в 11 поликлиниках

Напомним, что о фальшивых медицинских услугах омичи узнали в октябре после получения выписок на сайте «Госуслуг». Чаще всего пациентам приписывали прохождение диспансеризации и посещение терапевта. Подобные ошибки в минздраве объясняли техническими ошибками.