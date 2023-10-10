Омский минздрав высказался о лишних приписанных пациентам медицинских услугах

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Ситуацию с фальшивыми медицинскими услугами, которые омичам оказывают в государственных больницах, прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
Пациентов, которые заказали на портале госуслуг выписку с оказанными ему ранее услугами по полису ОМС и обнаружили там лишние записи, просят сообщать о подобных случаях в минздрав.
«Все обращения можно направить в личные сообщения нашего официального сообщества ВКонтакте либо на официальный электронный адрес минздрава [email protected]», — пояснили Городу55 в пресс-службе.
Каждый случай обещают детально разобрать с администрацией медучреждения и в процессе выяснить, техническая ошибка произошла или человеческая (например, к этому же учреждению прикреплен пациент с таким же именем и фамилией, и оказанные ему услуги приписали вам).
Если человек обратился в больницу, и там подтвердилось, что указанные в выписках медуслуги никогда ему не оказывали, пишется письмо в ФОМС с просьбой снять с оплаты заявленную процедуру.
Добавим, что омичи не торопятся сообщать о случаях с лишними приписанными медицинскими услугами. За последние три дня, как рассказали Городу55 в пресс-службе минздрава, поступило только два обращения.
О самой проблеме и фальшивых записях в выписках омских пациентов Город55 подробно рассказывает в этом материале: