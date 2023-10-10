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Омский минздрав высказался о лишних приписанных пациентам медицинских услугах

Омский минздрав высказался о лишних приписанных пациентам медицинских услугах

10 октября 2023, 07:23
Фото: Город55
Каждый случай ведомство обещает в индивидуальном порядке детально разобрать совместно с администрацией медицинского учреждения.

Ситуацию с фальшивыми медицинскими услугами, которые омичам оказывают в государственных больницах, прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Пациентов, которые заказали на портале госуслуг выписку с оказанными ему ранее услугами по полису ОМС и обнаружили там лишние записи, просят сообщать о подобных случаях в минздрав.

«Все обращения можно направить в личные сообщения нашего официального сообщества ВКонтакте либо на официальный электронный адрес минздрава [email protected]», — пояснили Городу55 в пресс-службе.

Каждый случай обещают детально разобрать с администрацией медучреждения и в процессе выяснить, техническая ошибка произошла или человеческая (например, к этому же учреждению прикреплен пациент с таким же именем и фамилией, и оказанные ему услуги приписали вам).

Если человек обратился в больницу, и там подтвердилось, что указанные в выписках медуслуги никогда ему не оказывали, пишется письмо в ФОМС с просьбой снять с оплаты заявленную процедуру.

Добавим, что омичи не торопятся сообщать о случаях с лишними приписанными медицинскими услугами. За последние три дня, как рассказали Городу55 в пресс-службе минздрава, поступило только два обращения.

О самой проблеме и фальшивых записях в выписках омских пациентов Город55 подробно рассказывает в этом материале:

Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
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#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Жалобы#Больница#Медицина#Новости#Пациент#Юлия Истомина
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Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
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