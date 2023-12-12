Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Иллюстрация

Перекроют центр на два дня. В Омске ограничат движение транспорта из-за полумарафона

12 декабря 2023, 06:52
Фото: Город55
Иллюстрация

В центре Омска перекроют дороги на время Рождественского полумарафона

Ограничения будут действовать с утра 6 января до вечера 7 января.

В Омске частично перекроют движение транспорта из-за Рождественского полумарафона, рассказали в администрации города. Ограничения будут действовать с 9 часов 6 января до 21 часа 7 января.

Подробнее о перекрытия на схемах ниже:

Для водителей предлагают маршруты объезда:

— 6 января по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина, Певцова, Коммунистической, Банковскому переулку;

— 7 января по улицам Интернациональной, Герцена, проспекту К. Маркса.

Напомним, регистрация на полумарафон открылась в конце ноября. Доступны дистанции 21,1 км, 10,55 км и 3 км.

Начинайте бежать. В Омске открыли регистрацию на Рождественский полумарафон-2024
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Парковка#Перекрытие улиц#Маршрут#Объезд#Рождественский полумарафон#Евгений Игишев
Подпишитесь
Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
Сегодня, 04:32
Первая степень опасности. В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:23
Ждать следующей зимы. В Омске ищут компанию для ремонта трех ТЭЦ
Сегодня, 05:28
Омская прокуратура выехала на ТЭЦ-3, где вчера сломался котел
Сегодня, 06:28
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
Сегодня, 04:00
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
Сегодня, 05:13