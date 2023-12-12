Перекроют центр на два дня. В Омске ограничат движение транспорта из-за полумарафона

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Омске частично перекроют движение транспорта из-за Рождественского полумарафона, рассказали в администрации города. Ограничения будут действовать с 9 часов 6 января до 21 часа 7 января.
Подробнее о перекрытия на схемах ниже:
Для водителей предлагают маршруты объезда:
— 6 января по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина, Певцова, Коммунистической, Банковскому переулку;
— 7 января по улицам Интернациональной, Герцена, проспекту К. Маркса.
Напомним, регистрация на полумарафон открылась в конце ноября. Доступны дистанции 21,1 км, 10,55 км и 3 км.