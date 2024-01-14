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2024
Лучше в объезд. Минтранс Омской области перекрыл Окружную дорогу
14 января, 13:31
2023
Перекроют центр на два дня. В Омске ограничат движение транспорта из-за полумарафона
Ограничения будут действовать с утра 6 января до вечера 7 января.
12 декабря 2023, 06:52
Важно. На 5 минут. В Омске из-за театрального фестиваля перекроют движение на Маркса
Также на участке будет запрещена парковка.
20 сентября 2023, 11:26
2022
Следы пикников и полчища крыс. Мэр Омска раскритиковал стройплощадку на левом берегу
Речь о заброшенной стройплощадке на улице Ватутина
9 июля 2022, 11:15

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