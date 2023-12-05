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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Иллюстрация

В Омске разыскивают мужчину в рабочей форме, который пропал больше двух месяцев назад

5 декабря 2023, 12:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут мужчину, пропавшего больше двух месяцев назад

Информация об этом появилась на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в соцсети.

В объявлении указано, что 58-летний мужчина пропал 26 сентября. В этот день он вышел из дома по адресу ул. 7-я Северная и до настоящего времени не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Среди примет, по которым можно узнать пропавшего, следующие: худощавое телосложение и темные волосы, в день исчезновения он был одет в рабочую форму темного цвета.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» просит жителей региона, обладающих какой-либо информацией о мужчине, сообщать об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию по телефону 02 (102).

В тяжелом состоянии. Пропавшего две недели назад омича нашли на улице с обморожением
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#Омск#Омская область#Пропавший#Новости#Пропал человек#Поиск пропавших#Пропал#Пропал мужчина#Пропали люди#Анастасия Баянова
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