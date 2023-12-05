В Омске разыскивают мужчину в рабочей форме, который пропал больше двух месяцев назад

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В объявлении указано, что 58-летний мужчина пропал 26 сентября. В этот день он вышел из дома по адресу ул. 7-я Северная и до настоящего времени не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Среди примет, по которым можно узнать пропавшего, следующие: худощавое телосложение и темные волосы, в день исчезновения он был одет в рабочую форму темного цвета.
Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» просит жителей региона, обладающих какой-либо информацией о мужчине, сообщать об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию по телефону 02 (102).