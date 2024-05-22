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Стоянка

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Май
Готова на 7%. Омский бизнесмен решил достроить многоэтажную стоянку на Левобережье
22 мая, 05:03
Январь
Родители не знали. В Омске 15-летний ребенок купил машину и почти сразу попал в ДТП
Парень хотел пригнать авто из города в район, но не смог выехать даже со двора.
25 января, 06:29
Декабрь 2023
Много не бывает. На омском Левобережье построят автостоянку у рынка
Территория для машин появится по улице 70 лет Октября.
12 декабря 2023, 05:42
Сентябрь 2023
Вез ребенка в детский сад. Полицейские в Омске остановили пьяного водителя
Ранее мужчину уже лишали прав за аналогичное правонарушение.
18 сентября 2023, 05:36
Август 2023
В Омске «Эталону» одобрили проект строительства закрытой автостоянки
16 августа 2023, 04:53
Июнь 2023
Штрафы гарантированы. В Омске запретят парковку на одной из улиц в Центральном округе
В ближайшее время на одном из участков поставят соответствующие дорожные знаки.
6 июня 2023, 02:47

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