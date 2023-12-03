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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

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Вместо платной парковки. Совладелец пивного бизнеса построит ТЦ на Левобережье Омска

3 декабря 2023, 05:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске совладелец пивного бизнеса построит торговый центр на месте парковки

Новое здание предприниматель Дмитрий Казаков собирается возводить на улице Верхнеднепровская рядом с микрорайоном Рябиновка.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Казаков планирует построить на улице Верхнеднепровская торговый центр. Новое здание, как стало известно Городу55, появится на земельном участке площадью 5320 кв. м (кадастровый номер 55:36:130101:7549), где сейчас находится платная парковка на 80 мест.

Участок застройки на ВерхнеднепровскойУчасток застройки на Верхнеднепровской
Участок застройки на Верхнеднепровской
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Проект строительства торгового центра уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». Разработкой проектной документации занимался «Сибирский институт промышленного проектирования».

Застройщик — предприниматель Дмитрий Казаков — известен как совладелец пивного бизнеса. Мужчина является единственным учредителем омского «Торгового дома „Пивоман“», «Пивоман-Уфа», а также соучредителем сети магазинов «Пивоман» в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Помимо этого, Казаков занимается строительством, сельским хозяйством и гостиничным бизнесом в Крыму.

Ранее Город55 рассказывал о строительстве Казаковым и его партнером Дмитрием Гладилиным паркинга рядом с многоэтажным домом на Красном пути.

В Омске совладельцы пивного бизнеса построят паркинг для многоэтажки на Красном Пути
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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Предприниматель#Проект#Торговый центр#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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