Вместо платной парковки. Совладелец пивного бизнеса построит ТЦ на Левобережье Омска

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Индивидуальный предприниматель Дмитрий Казаков планирует построить на улице Верхнеднепровская торговый центр. Новое здание, как стало известно Городу55, появится на земельном участке площадью 5320 кв. м (кадастровый номер 55:36:130101:7549), где сейчас находится платная парковка на 80 мест.
Проект строительства торгового центра уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». Разработкой проектной документации занимался «Сибирский институт промышленного проектирования».
Застройщик — предприниматель Дмитрий Казаков — известен как совладелец пивного бизнеса. Мужчина является единственным учредителем омского «Торгового дома „Пивоман“», «Пивоман-Уфа», а также соучредителем сети магазинов «Пивоман» в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Помимо этого, Казаков занимается строительством, сельским хозяйством и гостиничным бизнесом в Крыму.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве Казаковым и его партнером Дмитрием Гладилиным паркинга рядом с многоэтажным домом на Красном пути.