Вместо платной парковки. Совладелец пивного бизнеса построит ТЦ на Левобережье Омска

Застройщик — предприниматель Дмитрий Казаков — известен как совладелец пивного бизнеса. Мужчина является единственным учредителем омского «Торгового дома „Пивоман“», «Пивоман-Уфа», а также соучредителем сети магазинов «Пивоман» в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Помимо этого, Казаков занимается строительством, сельским хозяйством и гостиничным бизнесом в Крыму.