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В Омске с середины декабря откроется «Горки-парк» с тремя горками

Зимние радости. В омском парке откроют три ледяные горки

11 декабря 2023, 02:40

В Омске с середины декабря откроется «Горки-парк» с тремя горками

Покататься на них можно бесплатно. Время работы — с 11:00 до 21:00.

В омском Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ с 16 декабря открывается «Горки-парк», сообщили в паблике «Городские Парки Омск».

Детей и взрослых ждут горки высотой 3, 5 и 6 метров. Время работы «Горки-парка» — с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

«Не пропусти возможность окунуться в атмосферу зимнего веселья и радости! Приглашаем всех желающих провести этим зимним днем в компании друзей и семьи, наслаждаясь зимними радостями!», — сообщили в паблике городских парков.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске заработал открытый каток в Советском парке. Ледовая площадка доступна для гостей почти что до полуночи.

Лед ждет гостей. В Омске заработал открытый каток в Советском парке
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#Омск#Омская область#Горки#Развлечения#Семья#Парк культуры и отдыха#Евгений Игишев#Горки-парк#Бесплатно
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