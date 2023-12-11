Зимние радости. В омском парке откроют три ледяные горки

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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В омском Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ с 16 декабря открывается «Горки-парк», сообщили в паблике «Городские Парки Омск».
Детей и взрослых ждут горки высотой 3, 5 и 6 метров. Время работы «Горки-парка» — с 11:00 до 21:00. Вход свободный.
«Не пропусти возможность окунуться в атмосферу зимнего веселья и радости! Приглашаем всех желающих провести этим зимним днем в компании друзей и семьи, наслаждаясь зимними радостями!», — сообщили в паблике городских парков.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске заработал открытый каток в Советском парке. Ледовая площадка доступна для гостей почти что до полуночи.