Лед ждет гостей. В Омске заработал открытый каток в Советском парке

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Омске заработал каток на территории Советского парка. Это открытая ледовая площадка с возможностью арендовать коньки. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», в которое входит в том числе и парк культуры и отдыха «Советский».
Каток открыт с 10:00 до 23:00. Ледовая прогулка со своими коньками будет стоить 300 рублей, с арендованными коньками — 350 рублей. Время при этом не ограничено, отмечают организаторы.
На протяжении всего дня для отдыхающих включена музыка, а рядом с катком размещено кафе с угощениями и горячими напитками.
Также заработал каток на территории спортивного комплекса «Юность». Кроме того, впервые за долгое время в «Меге» открыли ледовую площадку внутри торгового комплекса, которая до этого пользовалась большой популярностью у омичей.