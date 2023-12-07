Лед ждет гостей. В Омске заработал открытый каток в Советском парке

В Омске заработал каток на территории Советского парка. Это открытая ледовая площадка с возможностью арендовать коньки. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», в которое входит в том числе и парк культуры и отдыха «Советский».