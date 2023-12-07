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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

иллюстрация

Лед ждет гостей. В Омске заработал открытый каток в Советском парке

7 декабря 2023, 11:20
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске заработал открытый каток в Советском парке

Ледовая площадка доступна для гостей почти что до полуночи.

В Омске заработал каток на территории Советского парка. Это открытая ледовая площадка с возможностью арендовать коньки. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», в которое входит в том числе и парк культуры и отдыха «Советский».

Каток открыт с 10:00 до 23:00. Ледовая прогулка со своими коньками будет стоить 300 рублей, с арендованными коньками — 350 рублей. Время при этом не ограничено, отмечают организаторы.

На протяжении всего дня для отдыхающих включена музыка, а рядом с катком размещено кафе с угощениями и горячими напитками.

Также заработал каток на территории спортивного комплекса «Юность». Кроме того, впервые за долгое время в «Меге» открыли ледовую площадку внутри торгового комплекса, которая до этого пользовалась большой популярностью у омичей.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Каток#Развлечения#Новости#Коньки#Катания на коньках#Досуг#Алина Ясинская
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