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В мэрии Омска назвали адреса, по которым проведут допработы по отоплению

В мэрии Омска назвали адреса, по которым проведут допработы по отоплению

11 декабря 2023, 07:09
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
На некоторых участках требуется установка нового оборудования.

В администрации Омска сегодня, 11 декабря, прошло совещание по вопросам теплоснабжения. Мэрия назвала адреса, где проблему холодных батарей будут решать точечно. Это несколько домов в поселке Кордный, на улице Петра Осминина, Заслонова, Красный Путь, 22, Кемеровская, 17, Волховстроя, 18 и 20.

«На данный момент по каждому из домов есть план. На большинстве объектов работают ремонтные бригады, на части требуется поставка дополнительного оборудования — управляющие компании этим занимаются», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что проблема с отоплением в городе появилась больше недели назад. В основном это коснулось жителей Центрального округа. Ситуацию усугубили сильные морозы. Сегодня в руководстве ТЭЦ-5 сообщили, что запустили еще один дополнтельный котел.

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#Управляющие компании#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Социальные сети#Ресурсоснабжающие организации#Евгений Игишев#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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