В мэрии Омска назвали адреса, по которым проведут допработы по отоплению

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В администрации Омска сегодня, 11 декабря, прошло совещание по вопросам теплоснабжения. Мэрия назвала адреса, где проблему холодных батарей будут решать точечно. Это несколько домов в поселке Кордный, на улице Петра Осминина, Заслонова, Красный Путь, 22, Кемеровская, 17, Волховстроя, 18 и 20.
«На данный момент по каждому из домов есть план. На большинстве объектов работают ремонтные бригады, на части требуется поставка дополнительного оборудования — управляющие компании этим занимаются», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, что проблема с отоплением в городе появилась больше недели назад. В основном это коснулось жителей Центрального округа. Ситуацию усугубили сильные морозы. Сегодня в руководстве ТЭЦ-5 сообщили, что запустили еще один дополнтельный котел.