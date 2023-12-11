В мэрии Омска назвали адреса, по которым проведут допработы по отоплению

Напомним, что проблема с отоплением в городе появилась больше недели назад. В основном это коснулось жителей Центрального округа. Ситуацию усугубили сильные морозы. Сегодня в руководстве ТЭЦ-5 сообщили, что запустили еще один дополнтельный котел.