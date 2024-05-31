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Ресурсоснабжающие организации

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2024
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост
31 мая, 08:35
Отрезаны от коммуникаций. Пострадавшим от паводка омичам отменили оплату «коммуналки»
18 мая, 07:35
Виноваты майнеры. В Омской области введут дифференцированные тарифы на электричество
22 апреля, 08:30
2023
В мэрии Омска назвали адреса, по которым проведут допработы по отоплению
11 декабря 2023, 07:09
Прокуратура завела 31 дело из-за перебоев с горячей водой в Омске
Нарушения нашли в более сотни многоквартирных домов.
7 сентября 2023, 09:56
2022
Котельные Омской области дополнительно подготовят перед долгими и холодными выходными
Грядут морозы и Новый год. Ресурсоснабжающие организации обсудили с правительством ряд мер, чтобы омичи не замерзли на праздники.
30 декабря 2022, 10:15

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