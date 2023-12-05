Перевернулся и погиб. Из-за ухудшения самочувствия на дороге мужчина улетел в кювет

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 55-летний водитель автомобиля «Toyota» ехал по Красноярскому тракту в районе дома № 47А. По версии сотрудников УМВД, на этом участке дороги мужчине, по каким-то причинам, стало плохо и он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.