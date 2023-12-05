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Омич улетел в кювет из-за ухудшения самочувствия на дороге

Перевернулся и погиб. Из-за ухудшения самочувствия на дороге мужчина улетел в кювет

5 декабря 2023, 09:44
Фото: УМВД России по Омской области

Омич улетел в кювет из-за ухудшения самочувствия на дороге

Происшествие случилось сегодня утром в районе дома № 47А на Красноярском тракте.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 55-летний водитель автомобиля «Toyota» ехал по Красноярскому тракту в районе дома № 47А. По версии сотрудников УМВД, на этом участке дороги мужчине, по каким-то причинам, стало плохо и он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

После этого он съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, а водитель скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас по факту происшествия началась проверка, которая поможет окончательно уставить причины и обстоятельства смертельного инцидента.

Фото: УМВД России по Омской области
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