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В Омске в смертельном ДТП женщину отбросило на грузовик от удара иномарки

Мгновенная смерть. В центре Омска женщину отбросило на грузовик от удара иномарки

4 ноября 2023, 03:46
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

В Омске в смертельном ДТП женщину отбросило на грузовик от удара иномарки

Правоохранители пока не выяснили личность погибшей.

Накануне вечером, 3 ноября, в областном центре произошла смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 19:55.

По предварительным данным пресс-службы ведомства, мужчина 1958 года рождения двигался на Hyundai Creta по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Лермонтова. Рядом с домом № 8 он сбил пешехода. Тот переходил дорогу в неустановленном месте.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Толчок был такой силы, что человека отбросило на грузовую ГАЗель. Она двигалась во встречном направлении, ей управлял мужчина 1991 года рождения.

От этого пешеход скончался на месте происшествия. Это была женщина, но пока личность не установили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и детали произошедшего, проходит проверка.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Погиб пешеход#Пешеход#Новости#Смертельная авария#Алина Ясинская
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