Мгновенная смерть. В центре Омска женщину отбросило на грузовик от удара иномарки

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Published Сегодня, 03:46
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Накануне вечером, 3 ноября, в областном центре произошла смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 19:55.
По предварительным данным пресс-службы ведомства, мужчина 1958 года рождения двигался на Hyundai Creta по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Лермонтова. Рядом с домом № 8 он сбил пешехода. Тот переходил дорогу в неустановленном месте.
Толчок был такой силы, что человека отбросило на грузовую ГАЗель. Она двигалась во встречном направлении, ей управлял мужчина 1991 года рождения.
От этого пешеход скончался на месте происшествия. Это была женщина, но пока личность не установили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и детали произошедшего, проходит проверка.