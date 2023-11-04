Мгновенная смерть. В центре Омска женщину отбросило на грузовик от удара иномарки

По предварительным данным пресс-службы ведомства, мужчина 1958 года рождения двигался на Hyundai Creta по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Лермонтова. Рядом с домом № 8 он сбил пешехода. Тот переходил дорогу в неустановленном месте.