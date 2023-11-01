Сгорел заживо. В Омске пьяный водитель получил срок за серьезную аварию с погибшим

Инцидент произошел в июне этого года. Ленинский районный суд установил, что мужчина двигался на Honda Odyssey в районе микрорайона Входной. Водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На перекрестке он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой 212140». Удар был такой силы, что вторая машина перевернулась и загорелась.