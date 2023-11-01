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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

иллюстрация

Сгорел заживо. В Омске пьяный водитель получил срок за серьезную аварию с погибшим

1 ноября 2023, 09:39
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске мужчина заживо сгорел в машине при столкновении с пьяным водителем

Удар был такой сильный, что одна из машин перевернулась и загорелась.

В пресс-центре прокуратуры сообщили о вынесении приговора 51-летнему омичу. Его обвинили по п., а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Считается, что он стал виновником смертельного ДТП.

Инцидент произошел в июне этого года. Ленинский районный суд установил, что мужчина двигался на Honda Odyssey в районе микрорайона Входной. Водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На перекрестке он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой 212140». Удар был такой силы, что вторая машина перевернулась и загорелась.

Огонь уничтожил автомобиль, а водителю выбраться не удалось. Он сгорел в салоне, рассказали в надзорном ведомстве. Владелец иномарки полностью признал вину.

Ему назначили пять с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Ему также запретили садиться за руль в течение трех лет. Кроме того, с него решено взыскать 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родным погибшего.

Пока что приговор не вступил в законную силу, так что может быть обжалован.

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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Авария#Уголовное дело#Наказание#Приговор#Смерть#Пьяный водитель#Смертельная авария#Алина Ясинская
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