Не заметили потепления. Не во все дома Омска вернулось тепло

Несмотря на недавние сообщения о восстановлении всех агрегатов ТЭЦ-5, теплее в домах омичей не стало. Многие горожане жалуются на иней в подъездах и ледяные стены. Более того — даже со включенными обогревателями температура в квартирах не поднимается выше 15-17 градусов. Кроме того, поступают жалобы и на трехдневное отсутствие холодной воды.