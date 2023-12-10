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Омичи заявили, что ремонт ТЭЦ не вернул тепло в квартиры

Не заметили потепления. Не во все дома Омска вернулось тепло

10 декабря 2023, 07:42

Омичи заявили, что ремонт ТЭЦ не вернул тепло в квартиры

В редакцию Города55 продолжают поступать жалобы омичей на серьезные проблемы с отоплением.

Несмотря на недавние сообщения о восстановлении всех агрегатов ТЭЦ-5, теплее в домах омичей не стало. Многие горожане жалуются на иней в подъездах и ледяные стены. Более того — даже со включенными обогревателями температура в квартирах не поднимается выше 15-17 градусов. Кроме того, поступают жалобы и на трехдневное отсутствие холодной воды.

«Третий день нет холодной воды!!! И никому нет дела …😡» — рассказала Нина Архангельская.
«Сегодня уже 10 число, дома холодно, в подъезде мусоропровод в инее» — поделилась наблюдениями Елизавета.
«Орджоникидзе 16, в квартире +15 градусов с работающими обогревателями!
Это уже просто невыносимо!» — сообщила Наталья Рассказова.
«Это что за издевательство над народом? Температура воздуха в квартире 17 градусов уже неделю, а нам говорят потерпите» — вопрошает Ирина Ивановна.

Список проблемных адресов гораздо больше — в частности, поступают жалобы от жителей домов на улицах Звездова, Масленникова и Декабристов. Без отопления остались и омичи в поселке РЕЛЕРО.

Подобная ситуация вынуждает омичей жаловаться и в самые высшие инстанции — в частности, президенту — рассказала редакции Города55 местная жительница, Ирина Коркина. Напомним, что ранее проблема с отоплением поднималась и Губернатором Омской области, в ходе экстренного заседания Комиссии по по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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#Происшествия#Омск#Отопление#Губернатор#Новости#Холодная вода#Проблемы#Президент#Обогреватели#Илья Скобин#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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