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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

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«Нет вторые сутки». В Омке жильцы многоквартирного дома остались без холодной воды

9 декабря 2023, 11:44
Фото: Midjourney
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Жильцы омского многоквартирного дома остались без холодной воды

Неожиданное отключение произошло в доме по адресу: ул. 2-я Кировская, 123.

В редакцию Города55 обратилась жительница дома с жалобой на отсутствие холодной воды. По ее словам, такая проблема сохраняется уже вторые сутки. Женщина предполагает, что причина может быть в смене управляющей компании.

«Вторые сутки нет холодной воды по адресу ул. 2-я Кировская, 123. УК сменилась, новых данных нет. Сосед куда-то вчера дозвонился, обещали прислать слесаря сегодня с утра. Дело к вечеру — ни слесаря, ни воды», — поделилась омичка.

Отсутствие холодной воды порождает большие неудобства в привычных вещах. Женщина отмечает, что из-за этой проблемы невозможно приготовить еду и выполнять необходимые гигиенические процедуры.

«Ни попить, ни приготовить, ни в туалет не сходить… ни даже руки помыть». — добавила жительница дома.
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#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Холодное водоснабжение#Питьевая вода#Анастасия Баянова
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