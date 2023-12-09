«Нет вторые сутки». В Омке жильцы многоквартирного дома остались без холодной воды

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В редакцию Города55 обратилась жительница дома с жалобой на отсутствие холодной воды. По ее словам, такая проблема сохраняется уже вторые сутки. Женщина предполагает, что причина может быть в смене управляющей компании.
«Вторые сутки нет холодной воды по адресу ул. 2-я Кировская, 123. УК сменилась, новых данных нет. Сосед куда-то вчера дозвонился, обещали прислать слесаря сегодня с утра. Дело к вечеру — ни слесаря, ни воды», — поделилась омичка.
Отсутствие холодной воды порождает большие неудобства в привычных вещах. Женщина отмечает, что из-за этой проблемы невозможно приготовить еду и выполнять необходимые гигиенические процедуры.
«Ни попить, ни приготовить, ни в туалет не сходить… ни даже руки помыть». — добавила жительница дома.