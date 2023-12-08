«Ни одного дня без запаха выхлопов». В Омске вновь ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
В Омской области до 11 часов утра 8 декабря объявили режим «черного неба», сообщили в Обь-Иртышском УГМС. В дальнейшем режим НМУ могут продлить.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали в ведомстве.
Жители города в социальных сетях сообщают о неудовлетворительном качестве воздуха. В частности, комментарии появились на странице проекта «Дыши! Омск».
«Нефты. Дышать сложно от мороза, еще не привык к холоду, а тут еще с каждым вдохом плюсом вонючая химическая вонь.»
«В этом году ни одного дня уже нет без запаха выхлопов. Серая мгла с самого утра закрыла все небо»
«Веселые трубы в полосочку. Меряются шлейфами»
Отметим, что режим НМУ вводят в регионе второй день подряд.