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ТГК-11 приступило к восстановлению температурного режима на ТЭЦ-5

Усиленная работа. ТГК-11 начало восстанавливать температурный режим на ТЭЦ-5

7 декабря 2023, 14:15
Фото: 1MI

ТГК-11 приступило к восстановлению температурного режима на ТЭЦ-5

Сейчас проводится поочередный запуск котлов, в работе которых были выявлены нарушения.

Эта процедура нужна для соблюдения сложного технологического процесса станции. Отмечается, что резкий рост режимов может спровоцировать прорыв на теплосетях, что в нынешней ситуации приведет к еще большим перебоям.

«Работы по восстановлению температурного режима будут завершены в ближайшее время. Весь персонал АО „ТГК-11“ и АО „Омск РТС“ переведён на усиленный режим работы. Предприняты все необходимые меры по исключению рисков нарушения теплоснабжения, а также разморожения тепловых сетей. Отключение теплоснабжения на данный момент удалось не допустить», — сообщили в пресс-службе ТГК-11.

Напомним, что из-за оказания некачественных услуг тепловой компании следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас продолжаются проверки теплоснабжения на объектах и выясняются личности виновных.

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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Отключение отопления#Анастасия Баянова#Холодные батареи#Батареи#Батарея
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