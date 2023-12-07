Усиленная работа. ТГК-11 начало восстанавливать температурный режим на ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Эта процедура нужна для соблюдения сложного технологического процесса станции. Отмечается, что резкий рост режимов может спровоцировать прорыв на теплосетях, что в нынешней ситуации приведет к еще большим перебоям.
«Работы по восстановлению температурного режима будут завершены в ближайшее время. Весь персонал АО „ТГК-11“ и АО „Омск РТС“ переведён на усиленный режим работы. Предприняты все необходимые меры по исключению рисков нарушения теплоснабжения, а также разморожения тепловых сетей. Отключение теплоснабжения на данный момент удалось не допустить», — сообщили в пресс-службе ТГК-11.
Напомним, что из-за оказания некачественных услуг тепловой компании следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас продолжаются проверки теплоснабжения на объектах и выясняются личности виновных.