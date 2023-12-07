Стало известно, кто претендует на место Виталия Путинцева в омском Горсовете

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Через месяц с небольшим в Омске пройдут дополнительные выборы в городской Совет. Как уже писал Город55, 14 января жители избирательного округа №34, расположенного в Октябрьском административном округе, будут выбирать депутата вместо Виталия Путинцева, скончавшегося в сентябре. По данным избирательной комиссии, на мандат претендуют 6 человек:
— Кирилл Атаманиченко (ЛДПР);
— Андрей Горбачев («Единая Россия»);
— Вячеслав Давыденко («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
— Юрий Лавров («Новые люди»);
— Михаил Федотов (КПРФ);
— Руслан Хуснутдинов («Коммунисты России»).
Подавал документы в качестве самовыдвиженца еще и Игорь Басов, но он «утратил статус выдвинутого кандидата».
— Участвовать в этих выборах не сложилось, — ответил Басов на уточняющий вопрос Города55. Таким образом, детали остаются неясными.
Зарегистрирован пока только один кандидат — Федотов, в прошлом уже заседавший в Горсовете и проигравший последние выборы.
Напомним: по предварительным данным, дополнительные выборы обойдутся городскому бюджету примерно в 4 млн рублей.