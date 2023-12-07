Стало известно, кто претендует на место Виталия Путинцева в омском Горсовете

Через месяц с небольшим в Омске пройдут дополнительные выборы в городской Совет. Как уже писал Город55, 14 января жители избирательного округа №34, расположенного в Октябрьском административном округе, будут выбирать депутата вместо Виталия Путинцева, скончавшегося в сентябре. По данным избирательной комиссии, на мандат претендуют 6 человек: