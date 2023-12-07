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Published Сегодня, 10:08

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Стало известно, кто претендует на место Виталия Путинцева в омском Горсовете

Стало известно, кто претендует на место Виталия Путинцева в омском Горсовете

7 декабря 2023, 10:08
Фото: 1MI
Борьба за мандат развернется в январе.

Через месяц с небольшим в Омске пройдут дополнительные выборы в городской Совет. Как уже писал Город55, 14 января жители избирательного округа №34, расположенного в Октябрьском административном округе, будут выбирать депутата вместо Виталия Путинцева, скончавшегося в сентябре. По данным избирательной комиссии, на мандат претендуют 6 человек:

— Кирилл Атаманиченко (ЛДПР);

— Андрей Горбачев («Единая Россия»);

— Вячеслав Давыденко («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);

— Юрий Лавров («Новые люди»);

— Михаил Федотов (КПРФ);

— Руслан Хуснутдинов («Коммунисты России»).

Подавал документы в качестве самовыдвиженца еще и Игорь Басов, но он «утратил статус выдвинутого кандидата».

— Участвовать в этих выборах не сложилось, — ответил Басов на уточняющий вопрос Города55. Таким образом, детали остаются неясными.

Зарегистрирован пока только один кандидат — Федотов, в прошлом уже заседавший в Горсовете и проигравший последние выборы.

Напомним: по предварительным данным, дополнительные выборы обойдутся городскому бюджету примерно в 4 млн рублей.

Скончался первый вице-спикер Омского горсовета Виталий Путинцев
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#Политика#Выборы#Новости#Горсовет#Избирком#Николай Эйхвальд#Михаил Федотов#Андрей Горбачев
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