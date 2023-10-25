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Posted 25 октября, 07:57

Published 25 октября, 07:57

Modified 25 октября, 07:59

Updated 25 октября, 07:59

Депутаты Омского горсовета определились с датой дополнительных выборов

Депутаты Омского горсовета определились с датой дополнительных выборов

25 октября 2023, 07:57
Фото: 1MI
Преемника Виталия Путинцева выберут 14 января следующего года.

Жителям одного из одномандатных избирательных округов Омска предстоит выбрать своего депутата в городской Совет на место скончавшегося в сентябре Виталия Путинцева. Город55 уже писал о том, что дополнительные выборы должны пройти в Ленинском административном округе, и что местный ТИК предложил дату — 14 января 2024 года. Сегодня, 25 октября, эту дату одобрили на пленарном заседании Горсовета.

— Эта дата назначена не скоропалительно, — отметил председатель Совета Владимир Корбут, — потому что у нас в следующем году идет цикл избирательных кампаний федерального уровня, и накладывать одну избирательную кампанию на другую нельзя…

Напомним: выборы нужно провести не позже чем через год после того, как мандат остался бесхозным, а значит, ближайший единый день голосования (8 сентября 2024 года) — слишком поздняя дата. Следовательно, выборы должны состояться не позже 8 апреля, за 5 месяцев до единого дня голосования. При этом 17 марта пройдут выборы президента, а избирательная компания перед ними стартует не позже 22 декабря 2023 года.

Исходя из всех этих данных, ТИК Ленинского округа и определил 14 января как оптимальную дату. Таким образом, в первое воскресенье после новогодних каникул жители омского избирательного округа №34 пойдут на выборы.

Стало известно, в какую сумму обойдется избрание депутата на место умершего Путинцева
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#Омск#Владимир Корбут#Выборы#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд
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