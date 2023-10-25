Депутаты Омского горсовета определились с датой дополнительных выборов

Напомним: выборы нужно провести не позже чем через год после того, как мандат остался бесхозным, а значит, ближайший единый день голосования (8 сентября 2024 года) — слишком поздняя дата. Следовательно, выборы должны состояться не позже 8 апреля, за 5 месяцев до единого дня голосования. При этом 17 марта пройдут выборы президента, а избирательная компания перед ними стартует не позже 22 декабря 2023 года.