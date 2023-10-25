Депутаты Омского горсовета определились с датой дополнительных выборов

Posted 25 октября, 07:57
Published 25 октября, 07:57
Modified 25 октября, 07:59
Updated 25 октября, 07:59
Жителям одного из одномандатных избирательных округов Омска предстоит выбрать своего депутата в городской Совет на место скончавшегося в сентябре Виталия Путинцева. Город55 уже писал о том, что дополнительные выборы должны пройти в Ленинском административном округе, и что местный ТИК предложил дату — 14 января 2024 года. Сегодня, 25 октября, эту дату одобрили на пленарном заседании Горсовета.
— Эта дата назначена не скоропалительно, — отметил председатель Совета Владимир Корбут, — потому что у нас в следующем году идет цикл избирательных кампаний федерального уровня, и накладывать одну избирательную кампанию на другую нельзя…
Напомним: выборы нужно провести не позже чем через год после того, как мандат остался бесхозным, а значит, ближайший единый день голосования (8 сентября 2024 года) — слишком поздняя дата. Следовательно, выборы должны состояться не позже 8 апреля, за 5 месяцев до единого дня голосования. При этом 17 марта пройдут выборы президента, а избирательная компания перед ними стартует не позже 22 декабря 2023 года.
Исходя из всех этих данных, ТИК Ленинского округа и определил 14 января как оптимальную дату. Таким образом, в первое воскресенье после новогодних каникул жители омского избирательного округа №34 пойдут на выборы.