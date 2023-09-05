Скончался первый вице-спикер Омского горсовета Виталий Путинцев

Виталию Петровичу Путинцеву было 60 лет. С 1990-х годов он занимался бизнесом, в 2004–2009 годах был председателем Омского областного союза предпринимателей. С 2007 года Путинцев заседал в Омском городском Совете, где руководил комитетом по вопросам ЖКХ и транспорта. С 2020 года он занимал должность вице-спикера ГС, с 2022 года — первого вице-спикера.