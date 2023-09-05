Скончался первый вице-спикер Омского горсовета Виталий Путинцев

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Сегодня, 5 сентября, скончался первый вице-председатель Омского городского совета Виталий Путинцев. В пресс-службе ГС уточнили, что смерть была скоропостижной.
— Это тяжелая утрата для семьи, для горсовета, для Омска, — рассказали в пресс-службе. — Неравнодушный, активный депутат, талантливый предприниматель и просто хороший человек, который всегда и всем был готов прийти на помощь…
Виталию Петровичу Путинцеву было 60 лет. С 1990-х годов он занимался бизнесом, в 2004–2009 годах был председателем Омского областного союза предпринимателей. С 2007 года Путинцев заседал в Омском городском Совете, где руководил комитетом по вопросам ЖКХ и транспорта. С 2020 года он занимал должность вице-спикера ГС, с 2022 года — первого вице-спикера.
Свои соболезнования выразил мэр Омска Сергей Шелест.
— Это тяжелая утрата, — написал он в своем телеграм-канале. — Все мы знали Виталия Петровича как умного, неравнодушного человека. Он сделал очень многое и для своих избирателей, и для города Омска в целом. Светлая память.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Виталия Петровича.