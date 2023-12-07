Может пойти в утиль. Экстренно севший в поле самолет Сочи-Омск разберут на запчасти

Как пишут «Известия» со ссылкой на свой источник, отечественные компании не готовы взять на себя эту ответственность. Чтобы вернуть самолет в эксплуатацию, нужно организовать испытания прочности конструкции воздушного судна. Этим до сих пор никто не занимался.