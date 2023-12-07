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Updated Сегодня, 05:58

иллюстрация

Может пойти в утиль. Экстренно севший в поле самолет Сочи-Омск разберут на запчасти

7 декабря 2023, 05:56
Фото: Город55
иллюстрация

Экстренно севший в поле самолет рейса Сочи-Омск разберут на запчасти

Пока непонятно, экономически целесообразно ли восстанавливать воздушное судно или лучше сдать его в утиль.

Стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», который посадили в пшеничном поле, восстановлению не подлежит. Его решили разобрать на запчасти и списать в утиль.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свой источник, отечественные компании не готовы взять на себя эту ответственность. Чтобы вернуть самолет в эксплуатацию, нужно организовать испытания прочности конструкции воздушного судна. Этим до сих пор никто не занимался.

В пресс-центре «Уральских авиалиний» рассказали, что пока окончательно не решено, как будут поступать с лайнером. Известно, что пока компания обсуждает ситуацию со страховой компанией, которая оценивает экономическую целесообразность восстановления самолета.

Росавиация тем временем еще проводит расследование этого инцидента со специальной комиссией.

Ранее Город55 писал о том, что пилотам, которые посадили этот самолет в поле, предложили уволиться. В «Уральских авиалиниях» официально отказались комментировать эту информацию. Бортпроводники же, которые находились на борту в день инцидента, уже вернулись к работе.

Напомним, что экстренная посадка рейса Сочи-Омск произошла в сентябре этого года. На борту находились 167 человек. Все остались живы и не получили ни одной травмы.

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