Может пойти в утиль. Экстренно севший в поле самолет Сочи-Омск разберут на запчасти

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», который посадили в пшеничном поле, восстановлению не подлежит. Его решили разобрать на запчасти и списать в утиль.
Как пишут «Известия» со ссылкой на свой источник, отечественные компании не готовы взять на себя эту ответственность. Чтобы вернуть самолет в эксплуатацию, нужно организовать испытания прочности конструкции воздушного судна. Этим до сих пор никто не занимался.
В пресс-центре «Уральских авиалиний» рассказали, что пока окончательно не решено, как будут поступать с лайнером. Известно, что пока компания обсуждает ситуацию со страховой компанией, которая оценивает экономическую целесообразность восстановления самолета.
Росавиация тем временем еще проводит расследование этого инцидента со специальной комиссией.
Ранее Город55 писал о том, что пилотам, которые посадили этот самолет в поле, предложили уволиться. В «Уральских авиалиниях» официально отказались комментировать эту информацию. Бортпроводники же, которые находились на борту в день инцидента, уже вернулись к работе.
Напомним, что экстренная посадка рейса Сочи-Омск произошла в сентябре этого года. На борту находились 167 человек. Все остались живы и не получили ни одной травмы.