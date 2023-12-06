Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В СМИ распространилась информация о том, что посадившим в поле самолет пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться. В компании не стали комментировать данные об этом.
Как сообщает канал Mash Siberia со ссылкой на мать одного из пилотов, к решению данного вопроса уже подключилась прокуратура. Комментировать как-либо появившуюся информацию в «Уральских авиалиниях» отказались в разговоре с изданием «Подъем».
Напомним, что инцидент произошел в сентябре этого года. Лайнер летел из Сочи в Омск, но по итогу приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. В Сибирь с юга летели 167 человек. Посадка прошла благополучно, обошлось без пострадавших.
Росавиация объявляла о проведении внутреннего расследования случившегося. Однако уже после объявления итогов проверки было решено провести повторную с другим составом комиссии.