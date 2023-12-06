Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться

Напомним, что инцидент произошел в сентябре этого года. Лайнер летел из Сочи в Омск, но по итогу приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. В Сибирь с юга летели 167 человек. Посадка прошла благополучно, обошлось без пострадавших.