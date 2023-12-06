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иллюстрация

Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться

6 декабря 2023, 10:11
Фото: Город55
иллюстрация

Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться

В авиакомпании официально отказались комментировать появившуюся информацию.

В СМИ распространилась информация о том, что посадившим в поле самолет пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться. В компании не стали комментировать данные об этом.

Как сообщает канал Mash Siberia со ссылкой на мать одного из пилотов, к решению данного вопроса уже подключилась прокуратура. Комментировать как-либо появившуюся информацию в «Уральских авиалиниях» отказались в разговоре с изданием «Подъем».

Напомним, что инцидент произошел в сентябре этого года. Лайнер летел из Сочи в Омск, но по итогу приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. В Сибирь с юга летели 167 человек. Посадка прошла благополучно, обошлось без пострадавших.

Росавиация объявляла о проведении внутреннего расследования случившегося. Однако уже после объявления итогов проверки было решено провести повторную с другим составом комиссии.

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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Рейс#Пилот#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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