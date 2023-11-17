Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Расследование по ситуации с вынужденной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле продолжается. Отчет по инциденту был представлен специалистами еще в октябре, однако в Росавиации решили собрать новую комиссию для оценки действий экипажа самолета.
Напомним, что сам случай произошел в начале сентября. Самолет авиакомпании летел из Сочи в Омск. Приближаясь к последней точке, пилоты решили посадить лайнер в Новосибирске, однако воздушное судно по итогу экстренно приземлилось в поле соседней области. Никто не пострадал.
В первом отчете специалисты пришли к выводу, что вынужденная посадка произошла в том числе из-за ошибки пилотов. По мнению Росавиации, они неправильно определили положение шасси и створок, когда отказала «зеленая» гидросистема из-за естественного ее износа.
Экипаж неправильно рассчитал запас топливо и решил приземляться в Новосибирске необоснованно. Одновременно с этим в документе отмечалось, что «экипажем было принято единственно правильное и грамотное решение о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха, не дожидаясь полной выработки топлива».
Перепроверка информации показала, что в прошлый отчет закрались целых 15 ошибок и противоречий. Так, Росавиация отметила не подтвержденные записью переговоров экипажа данные, обман командира самолета об убранном шасси.
В документе также есть строка о том, что пилоты рассчитали необходимое количество топлива до Новосибирска, когда решали уходить на запасной аэродром. Однако это никак не подтверждается. Напротив, записанные переговоры свидетельствуют о том, что соответствующей оценки по топливу экипаж не делал. Об этом пишут «Известия».
При составлении первого отчета комиссия признала обоснованными аргументы командира судна о вероятной опасности посадки в Омске. Однако в этом заметили противоречие из-за состояния систем самолета, погодных условий, длины и качества посадочной полосы омского аэропорта.
У Росавиации возник также вопрос, почему эксперты не отметили низкий уровень подготовки пилотов, которые допустили «безрассудные действия», и плохую подготовку экипажа по тому, как действует в аварийных ситуациях команда. Более того, по предварительным данным, работники лайнера не до конца понимали индикацию и особенность работы систем воздушного судна.