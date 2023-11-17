Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле

В документе также есть строка о том, что пилоты рассчитали необходимое количество топлива до Новосибирска, когда решали уходить на запасной аэродром. Однако это никак не подтверждается. Напротив, записанные переговоры свидетельствуют о том, что соответствующей оценки по топливу экипаж не делал. Об этом пишут «Известия».