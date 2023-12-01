Коньки на заточку. В Омске заработал первый открытый каток

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как рассказали в пресс-службе администрации, открылся каток на территории спортивного комплекса «Юность» имени Сергея Бовкуна по улице Богдана Хмельницкого, 221. Ледовая площадка заработала сегодня, 1 декабря, в 17:00.
Открытый каток работает в будние дни с 17:00 до 22:00, но в понедельник — выходной. По субботам, воскресеньям и праздничным дня покататься на коньках можно с 14:00 до 22:00.
Для взрослых прокат и заточка коньков будет стоить 170 рублей, для детей (до семи лет) — 80 рублей. Стоимость заточки коньков составляет 150 рублей. Стоимость выхода на лед — 130 рублей, для детей до семи лет — бесплатно. В «Юности» есть и опоры для коньков, предназначенные гостям, которые впервые встают на лед. Их прокат стоит 90 рублей.
«В этом году несмотря на погодные условия, администрация спортивного комплекса с наступлением первой морозной погоды быстро и качественно подготовила лед. Всех любителей зимних видов спорта, а также желающих просто хорошо провести время, приглашаем на первые в этом сезоне катания», — отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Дмитрий Зданович.
В месте, где есть зона для переодевания, также работает мини-кафе. Отметим, что на ближайших выходных заметно испортится погода. Ожидается сильная метель с порывистым ветром, мокрым снегом и гололедицей на дорогах.