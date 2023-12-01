Коньки на заточку. В Омске заработал первый открытый каток

Для взрослых прокат и заточка коньков будет стоить 170 рублей, для детей (до семи лет) — 80 рублей. Стоимость заточки коньков составляет 150 рублей. Стоимость выхода на лед — 130 рублей, для детей до семи лет — бесплатно. В «Юности» есть и опоры для коньков, предназначенные гостям, которые впервые встают на лед. Их прокат стоит 90 рублей.