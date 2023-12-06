В том числе и дети. С начала года в домах при пожарах погибли больше 100 омичей

С приходом холодов, как правило, пожаров в частных домах становится больше. Как рассказал Скворцов, с начала года было зарегистрировано возгораний в жилье на площади больше 6 411 кв м. По последним данным ведомства, в огне погибли уже 100 человек, в том числе семь детей.