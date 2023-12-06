В том числе и дети. С начала года в домах при пожарах погибли больше 100 омичей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:51
Администрация Омска организовала брифинг по ситуациям на дорогах в период зимы и подготовке к надвигающимся морозам. Представитель регионального МЧС рассказал, что все оперативные службы приведены в режим повышенной готовности.
Специалисты прогнозируют увеличение количества пожаров с тяжкими последствиями, в том числе с летальными исходами. Сотрудники ведомства в два раза увеличили профилактическую и надзорную работу, но противопожарные меры в домах — забота собственников, отметил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Омской области Дмитрий Скворцов.
С приходом холодов, как правило, пожаров в частных домах становится больше. Как рассказал Скворцов, с начала года было зарегистрировано возгораний в жилье на площади больше 6 411 кв м. По последним данным ведомства, в огне погибли уже 100 человек, в том числе семь детей.
Представитель МЧС напомнил местным жителями об автономных пожарных извещателях, которые спасли в этом году больше 40 человек. С помощью этих устройств было предотвращено больше 100 пожаров. Также перед наступлением холодов жителям региона стоит позаботиться о покупке огнетушителей.