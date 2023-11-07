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На 5-й Северной в Омске ввели в эксплуатацию 13-этажный жилой дом

Можно заселяться. На 5-й Северной в Омске ввели в эксплуатацию жилую высотку

7 ноября 2023, 13:11
Фото: пресс-центр администрации Омска

На 5-й Северной в Омске ввели в эксплуатацию 13-этажный жилой дом

В новом доме всего 104 квартир, при этом половина из них являются однокомнатными.

Как сообщили в пресс-центре администрации Омска, в Центральном округе будут вводить в эксплуатацию жилой дом. Он находится по улице 5-я Северная. Объект расположен под номером 124.

Специалисты департамента архитектуры и градостроительства выдали разрешение на ввод. Проектом занималось ООО «Специализированный застройщик „Нордстрой“».

В общей сложности площадь жилых помещений здесь составляет 5881,4 кв м. Дом состоит из 13 этажей. Здесь предусмотрено 104 квартиры, в том числе 55 однокомнатных, 26 — двухкомнатных и 23 — трехкомнатных.

Ранее Город55 писал о том, что на территории Центрального округа 11-этажный жилой дом со 194 квартирами. ООО «Строительно-монтажное управление-10» получило разрешение на возведение высотки от депархитектуры.

С участковым на первом этаже. В Центральном округе Омска появится новая жилая высотка
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#Город#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Застройка#Жилой дом#Алина Ясинская
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