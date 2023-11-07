Можно заселяться. На 5-й Северной в Омске ввели в эксплуатацию жилую высотку

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как сообщили в пресс-центре администрации Омска, в Центральном округе будут вводить в эксплуатацию жилой дом. Он находится по улице 5-я Северная. Объект расположен под номером 124.
Специалисты департамента архитектуры и градостроительства выдали разрешение на ввод. Проектом занималось ООО «Специализированный застройщик „Нордстрой“».
В общей сложности площадь жилых помещений здесь составляет 5881,4 кв м. Дом состоит из 13 этажей. Здесь предусмотрено 104 квартиры, в том числе 55 однокомнатных, 26 — двухкомнатных и 23 — трехкомнатных.
Ранее Город55 писал о том, что на территории Центрального округа 11-этажный жилой дом со 194 квартирами. ООО «Строительно-монтажное управление-10» получило разрешение на возведение высотки от депархитектуры.