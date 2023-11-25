Народ против статистики. Омичи рассказали о реальных зарплатах учителей и врачей

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Город55 опубликовал сегодня данные о средней зарплате в Омской области в сферах медицины и образования. Так, согласно цифрам Омскстата, средний доход воспитателей детских садов в регионе составляет 35 тысяч рублей, учителей — 40 тысяч, врачей — 78 тысяч, среднего медперсонала — 38 тысяч, младшего медперсонала — 36 тысяч.
Новость вызвала недовольство в социальных сетях. Жители региона считают, что статистические данные сильно завышены. Собрали несколько комментариев на эту тему от наших читателей.
«Они не уточнили, что для этого надо работать на две ставки и подрабатывать в другом медучреждении, то есть в сущности работать за троих. Потом пациенты удивляются, почему медработники такие озлобленные», — сообщил Степан Алябушев.
«Это ложь. У меня жена учитель, с высшим образованием, 25-26 тысяч рублей — потолок», — поделился Виктор Плетцер.
«Сегодня прочитала про зарплату средних медработников. Это что, средняя от депутатов? Я медицинская сестра со стажем 40 лет, в поликлинике получаю 20 тысяч + 6 тысяч федеральной доплаты. Где ж тогда остальные ваши средние?» — прислала сообщение Нина Канарская в наш телеграм-бот.
«Да даже если и 35 тысяч. С этими ценами на ЖКХ и продукты уже не прожить», — посетовал Владимир Юрьевич.
«Была бы у меня такая зарплата, я бы из Омска не уезжал. На 2 ставки еле до 60 тысяч рублей дотягивало», — рассказал пользователь, подписанный как The Nameless.