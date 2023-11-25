Народ против статистики. Омичи рассказали о реальных зарплатах учителей и врачей

Город55 опубликовал сегодня данные о средней зарплате в Омской области в сферах медицины и образования. Так, согласно цифрам Омскстата, средний доход воспитателей детских садов в регионе составляет 35 тысяч рублей, учителей — 40 тысяч, врачей — 78 тысяч, среднего медперсонала — 38 тысяч, младшего медперсонала — 36 тысяч.