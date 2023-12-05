Пунктуальность на высоте. В омском аэропорту назвали самые опаздывающие авиакомпании

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Так, рейтинг возглавила компания «СмартАвиа». Показатель регулярности ее полетов составил 100%, все вылеты были совершены вовремя. На втором месте — «Красавиа» с показателем регулярности 88,9%. Одинаковый процент своевременных вылетов у авиакомпаний «Нордстар» и «ЮТэйр» — 85,7%, чуть ниже — «Ред Вингс» (76,9%) и «Сибирь» (76,6%).
75% регулярности у компании «Ямал», 72,7% — у «ЮВТаэро», чуть ниже в рейтинге расположились «Азимут» и «Северный ветер» — у них этот показатель равен 71,4%. Аэрофлот, в свою очередь, совершил 70% вылетов без опозданий, за ним — «Победа» и «Икар» (66,7%).
Далее по списку — казахстанская компания «Qazaq Air» (60,9%), и «Uzbekistan Airways» из Узбекистана (55,6%). Замыкает рейтинг следующая тройка: авиакомпания «Россия» с показателем регулярности лишь 36,7%, «Азур Эйр» (20%) и «Уральские авиалинии» (17,4%).