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Омский аэропорт назвал самые непунктуальные авиакомпании

Пунктуальность на высоте. В омском аэропорту назвали самые опаздывающие авиакомпании

5 декабря 2023, 11:08
Фото: 1MI

Омский аэропорт назвал самые непунктуальные авиакомпании

За ноябрь 2023 года лишь одна авиакомпания совершила все рейсы без задержек.

Так, рейтинг возглавила компания «СмартАвиа». Показатель регулярности ее полетов составил 100%, все вылеты были совершены вовремя. На втором месте — «Красавиа» с показателем регулярности 88,9%. Одинаковый процент своевременных вылетов у авиакомпаний «Нордстар» и «ЮТэйр» — 85,7%, чуть ниже — «Ред Вингс» (76,9%) и «Сибирь» (76,6%).

75% регулярности у компании «Ямал», 72,7% — у «ЮВТаэро», чуть ниже в рейтинге расположились «Азимут» и «Северный ветер» — у них этот показатель равен 71,4%. Аэрофлот, в свою очередь, совершил 70% вылетов без опозданий, за ним — «Победа» и «Икар» (66,7%).

Далее по списку — казахстанская компания «Qazaq Air» (60,9%), и «Uzbekistan Airways» из Узбекистана (55,6%). Замыкает рейтинг следующая тройка: авиакомпания «Россия» с показателем регулярности лишь 36,7%, «Азур Эйр» (20%) и «Уральские авиалинии» (17,4%).

 

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#Омск#Омская область#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Авиакомпания#Авиаперелеты#Анастасия Баянова
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