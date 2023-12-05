Пунктуальность на высоте. В омском аэропорту назвали самые опаздывающие авиакомпании

75% регулярности у компании «Ямал», 72,7% — у «ЮВТаэро», чуть ниже в рейтинге расположились «Азимут» и «Северный ветер» — у них этот показатель равен 71,4%. Аэрофлот, в свою очередь, совершил 70% вылетов без опозданий, за ним — «Победа» и «Икар» (66,7%).