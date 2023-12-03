Отправление откладывается. В Омске внезапно задержали несколько рейсов

Стоит отметить, что рейс в Тобольск от авиакомпании «ЮВТ Аэро» покинул аэропорт почти по расписанию — в 10:10, с десятиминутным разрывом от времени расписания. Существует вероятность, что задержки рейсов связаны с изменениями погоды не только в Омске, но и в аэропортах приема.