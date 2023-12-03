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Рейс задерживается

Отправление откладывается. В Омске внезапно задержали несколько рейсов

3 декабря 2023, 04:41
Фото: 1MI
Рейс задерживается

Омский аэропорт внезапно задержал несколько самолетов

Минувшее утро для омичей, ожидающих свой рейс, выдалось напряженным — аэропорт перенес время вылета сразу для нескольких рейсов, а один и вовсе был отменен.

По информации электронного табло Омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, 6 рейсов вылетели с опозданием. Рейс «Уральских авиалиний», назначенный на 6:35 утра был отменен.

Самая длительная задержка произошла на отправлении рейса Омск — Санкт-Петербург (авиакомпания «Северный ветер») — пассажирам пришлось ждать вылет полтора часа. Ранее на этом же направлении, задержали рейс авиакомпании «Россия» — фактическое отправление отсрочили на 47 минут.

На направлении Омск — Москва отправления более регулярны: дольше всех пришлось задержаться авиакомпании «Сибирь» — рейс в Шереметьево задержали на 46 минут; «Аэрофлот» на этом же маршруте вылетел с опозданием на 19 минут, а рейс, назначенный на 08:05, вылетел уже через 15 минут.

Стоит отметить, что рейс в Тобольск от авиакомпании «ЮВТ Аэро» покинул аэропорт почти по расписанию — в 10:10, с десятиминутным разрывом от времени расписания. Существует вероятность, что задержки рейсов связаны с изменениями погоды не только в Омске, но и в аэропортах приема.

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#Транспорт#Погода#Омск#Аэропорт#Новости#Задержка#Рейсы#Илья Скобин
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