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Буйство погоды, «тяжелое» мошенничество и рекорды. Омск в воскресенье

Буйство погоды, «тяжелое» мошенничество и рекорды. Омск в воскресенье

3 декабря 2023, 15:02
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Штормовой ветер и перекрытые дороги.

Ночь с третьего на четвертое декабря объявлена штормовой — МЧС предупредило омичей еще в полдень. Прогнозировали сильный порывистый ветер до 25 м/с и мокрый снег с гололедом. В области ухудшение погодных условий заставило «Сибуправтодор» закрыть для движения федеральные трассы Р-254 и Р-402.

Спасайся кто может! МЧС предупредило омичей о разгуле стихии
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Новость №2. Омичка отдала мошеннице 6 кг золота — в надежде снять порчу.

Потерпевшая столкнулась с «потомственной колдуньей» Розанной. И, по ее заверениям, все «порча» была именно от золота. После чего потерпевшая отправила по почте ювелирные украшения на сумму 2 миллиона рублей в подмосковное Щелково. Килограмм украшений удалось вернуть — заплатив мошеннице 430 тыс рублей. А вот в заявлении потерпевшей отказали — отсутствует состав преступления.

Золотая лихорадка. Омичка отдала мошеннице 6 кг ювелирных украшений
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Новость №3. В Омске зафиксировали исторический максимум стоимости квадратного метра.

Аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали, что Омск стал одним из городов-лидеров списка роста цен. За ноябрь вторичный рынок недвижимости подорожал на 3,5%, а исторический максимум составил 119 тыс рублей за квадратный метр. Где еще подскочила цена — можно узнать в материале:

И вновь рекорд. Омск обновил максимум стоимости вторичного жилья
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#Недвижимость#Погода#Омск#Мошенничество#Гололед#Мокрый снег#Илья Скобин
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