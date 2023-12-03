Буйство погоды, «тяжелое» мошенничество и рекорды. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Ночь с третьего на четвертое декабря объявлена штормовой — МЧС предупредило омичей еще в полдень. Прогнозировали сильный порывистый ветер до 25 м/с и мокрый снег с гололедом. В области ухудшение погодных условий заставило «Сибуправтодор» закрыть для движения федеральные трассы Р-254 и Р-402.
Потерпевшая столкнулась с «потомственной колдуньей» Розанной. И, по ее заверениям, все «порча» была именно от золота. После чего потерпевшая отправила по почте ювелирные украшения на сумму 2 миллиона рублей в подмосковное Щелково. Килограмм украшений удалось вернуть — заплатив мошеннице 430 тыс рублей. А вот в заявлении потерпевшей отказали — отсутствует состав преступления.
Аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали, что Омск стал одним из городов-лидеров списка роста цен. За ноябрь вторичный рынок недвижимости подорожал на 3,5%, а исторический максимум составил 119 тыс рублей за квадратный метр. Где еще подскочила цена — можно узнать в материале: