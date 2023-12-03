Буйство погоды, «тяжелое» мошенничество и рекорды. Омск в воскресенье

Потерпевшая столкнулась с «потомственной колдуньей» Розанной. И, по ее заверениям, все «порча» была именно от золота. После чего потерпевшая отправила по почте ювелирные украшения на сумму 2 миллиона рублей в подмосковное Щелково. Килограмм украшений удалось вернуть — заплатив мошеннице 430 тыс рублей. А вот в заявлении потерпевшей отказали — отсутствует состав преступления.