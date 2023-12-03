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Ведунья обманула омичку на 2 миллиона рублей

Золотая лихорадка. Омичка отдала мошеннице 6 кг ювелирных украшений

3 декабря 2023, 09:36
Фото: 1MI

Ведунья обманула омичку на 2 миллиона рублей

Жительница Омска отправила почтой подмосковной мошеннице-ведунье 6 килограмм ювелирных украшений. Общий ущерб составил 2,1 млн рублей, но в возбуждении дела потерпевшей отказали.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, 40-летняя омичка столкнулась с мошенницей из подмосковного Щелково. Как сообщается, «потомственная колдунья» Розанна написала потерпевшей в Instagram*, сообщив, что на женщине есть «порча» и для очищения от нее необходимо срочно избавиться от золота — разумеется, отправив «ведунье» все украшения, что есть в доме.

Женщина согласилась и выслала мошеннице все ювелирные украшения, суммарным весом в 6 килограмм, на предложенный адрес, после чего «ведьма» заявила ей что «порча» снята. Потерпевшая поняла, что ее обманули и стала требовать возврата украшений.

Розанна согласилась все вернуть, но с оговоркой — если потерпевшая заплатит ей 430 тыс рублей. Хозяйка украшений согласилась на эти условия, вернуть удалось только часть имущества. По трек-номеру она смогла установить адрес отправителя — Мытищи, после чего обратилась в полицию, где ей отказали в возбуждении дела, в связи с отсутствием состава преступления.

*Instagram — организация, признанная запрещенной в РФ.

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#Происшествия#Омск#Новости#Обман#Ювелирные украшения#Илья Скобин#Мошенница
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