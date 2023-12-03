Золотая лихорадка. Омичка отдала мошеннице 6 кг ювелирных украшений

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Как сообщил Telegram-канал SHOT, 40-летняя омичка столкнулась с мошенницей из подмосковного Щелково. Как сообщается, «потомственная колдунья» Розанна написала потерпевшей в Instagram*, сообщив, что на женщине есть «порча» и для очищения от нее необходимо срочно избавиться от золота — разумеется, отправив «ведунье» все украшения, что есть в доме.
Женщина согласилась и выслала мошеннице все ювелирные украшения, суммарным весом в 6 килограмм, на предложенный адрес, после чего «ведьма» заявила ей что «порча» снята. Потерпевшая поняла, что ее обманули и стала требовать возврата украшений.
Розанна согласилась все вернуть, но с оговоркой — если потерпевшая заплатит ей 430 тыс рублей. Хозяйка украшений согласилась на эти условия, вернуть удалось только часть имущества. По трек-номеру она смогла установить адрес отправителя — Мытищи, после чего обратилась в полицию, где ей отказали в возбуждении дела, в связи с отсутствием состава преступления.
*Instagram — организация, признанная запрещенной в РФ.