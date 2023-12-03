Золотая лихорадка. Омичка отдала мошеннице 6 кг ювелирных украшений

Розанна согласилась все вернуть, но с оговоркой — если потерпевшая заплатит ей 430 тыс рублей. Хозяйка украшений согласилась на эти условия, вернуть удалось только часть имущества. По трек-номеру она смогла установить адрес отправителя — Мытищи, после чего обратилась в полицию, где ей отказали в возбуждении дела, в связи с отсутствием состава преступления.