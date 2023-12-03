Спасайся кто может! МЧС предупредило омичей о разгуле стихии

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Главное управление МЧС России по Омской области предупреждает омичей о сильном ветре с порывами до 25 м/c. Вместе с ветром, в город придут и другие неприятные явления: мокрый снег и гололедица. Ненастье сохранится и ночью 4 декабря — в вечернее время горожанам стоит быть особенно внимательными.
Сильный, порывистый ветер может спровоцировать множество несчастных случаев: срыв кровли, повреждение линий электропередач и падение ненадежных конструкций. В ведомстве омичам порекомендовали остаться дома, а в случае, если непогода застала на улице — поскорее укрыться в подземном переходе или подъезде. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций — обратиться за помощью можно по номеру 101.
Кроме того, стоит быть внимательным и дома — захлестывания и обрывы проводов приводят к перепадам напряжения в электросети. В этом случае омичам рекомендовано обесточить все электробытовые приборы.
Ранее Город55 предупреждал о опасных погодных явлениях на выходных: