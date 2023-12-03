Спасайся кто может! МЧС предупредило омичей о разгуле стихии

Главное управление МЧС России по Омской области предупреждает омичей о сильном ветре с порывами до 25 м/c. Вместе с ветром, в город придут и другие неприятные явления: мокрый снег и гололедица. Ненастье сохранится и ночью 4 декабря — в вечернее время горожанам стоит быть особенно внимательными.