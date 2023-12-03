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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Омичей предупредили о штормовом ветре

Спасайся кто может! МЧС предупредило омичей о разгуле стихии

3 декабря 2023, 06:52
Фото: 1MI

Омичей предупредили о штормовом ветре

Ожидается очень сильный порывистый ветер с метелями и гололедом

Главное управление МЧС России по Омской области предупреждает омичей о сильном ветре с порывами до 25 м/c. Вместе с ветром, в город придут и другие неприятные явления: мокрый снег и гололедица. Ненастье сохранится и ночью 4 декабря — в вечернее время горожанам стоит быть особенно внимательными.

Сильный, порывистый ветер может спровоцировать множество несчастных случаев: срыв кровли, повреждение линий электропередач и падение ненадежных конструкций. В ведомстве омичам порекомендовали остаться дома, а в случае, если непогода застала на улице — поскорее укрыться в подземном переходе или подъезде. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций — обратиться за помощью можно по номеру 101.

Кроме того, стоит быть внимательным и дома — захлестывания и обрывы проводов приводят к перепадам напряжения в электросети. В этом случае омичам рекомендовано обесточить все электробытовые приборы.

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#Омск#МЧС#Гололед#Новости#Ветер#Илья Скобин#Ненастье#Несчастные случаи
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