И вновь рекорд. Омск обновил максимум стоимости вторичного жилья

По данным федеральной компании «Этажи», минувший ноябрь обновил исторический максимум цен на квадратный метр вторичного жилья — теперь один «квадрат» обойдется в районе 119 тыс рублей. И это — несмотря на уменьшение доступности ипотеки и общее снижение спроса на жилье.