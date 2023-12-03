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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

В Омске зафиксировали наибольший рост стоимости жилья

И вновь рекорд. Омск обновил максимум стоимости вторичного жилья

3 декабря 2023, 11:06
Фото: 1MI

В Омске зафиксировали наибольший рост стоимости жилья

Аналитики опубликовали данные о росте цен на жилье за минувший месяц. Наибольший процент продемонстрировала Омская область, а исторический максимум достиг новой отметки.

По данным федеральной компании «Этажи», минувший ноябрь обновил исторический максимум цен на квадратный метр вторичного жилья — теперь один «квадрат» обойдется в районе 119 тыс рублей. И это — несмотря на уменьшение доступности ипотеки и общее снижение спроса на жилье.

Подобный парадокс аналитики объясняют тем, что покупатели стремятся приобрести жилье с максимальной скидкой. Из-за этого меняется структура рынка и средняя цена растет.

Максимальное увеличение средней цены на квадратный метр продемонстрировали три города: Омск, Казань и Ростов-на-Дону — 3,5%. Немногим дешевле обойдутся квартиры в Челябинске (цена возросла на 3,1%). Умеренный рост цен продемонстрировали Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород — там динамика роста цен составила 2,7% — 2,5%. Новосибирск и Самара придержали цены гораздо сильнее — повышение составило 1,9%.

Минимальный рост цен продемонстрировали Волгоград и Уфа (0,7%), Москва (0,6%) и Воронеж (0,1%). Примечательно, что везде отмечается только рост цен — ни в одном-городе-миллионнике снижения средней цены не зафиксировано.

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#Омск#Ипотека#Рынок#Новости#Вторичное жилье#Цены на жилье#Илья Скобин
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