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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:40

иллюстрация

Еще 170 тысяч. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ

2 декабря 2023, 09:29
Фото: Город55
иллюстрация

Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России

В Министерстве обороны России прокомментировали документ.

Президент Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных сил России. Документ был опубликован на сайте Кремля. Он вступил в силу в день его подписания. Это случилось накануне, 1 декабря.

Таким образом в штате ВС РФ должно быть 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Министерству обороны выделят необходимые средства из бюджета для выполнения плана, указанного в соответствующем документе.

Представители Минобороны РФ уточнили, что объявлять мобилизацию в стране для увеличения численности Вооруженных сил РФ на 170 тыс человек не планируют. Также не будут требовать большего количества призывников, которые обязаны пройти срочную военную службу.

Предполагается, что численность военнослужащих российской армии будет увеличиваться за счет тех, кто захочет служить по контракту. Вообще же, добирать мужчин в ряды ВС РФ собрались из-за роста угроз. Одна из них — расширение НАТО.

«Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений», — цитирует ведомство «Интерфакс».
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#Политика#Омская область#Минобороны РФ#Владимир Путин#Россия#Армия#Указ президента#Новости#Спецоперация#Мобилизация#Мобилизованные#Военнослужащий#Военнослужащие#Алина Ясинская
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