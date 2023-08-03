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В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации

3 августа 2023, 11:45
Фото: 1MI
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Автором инициативы выступил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Правительственная комиссия поддержала законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Автором инициативы стал депутат Госдумы Андрей Картаполов, сообщает издание «ТАСС».

Согласно проекту, предлагается дополнить статью уголовного кодекса «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Наказание, предлагаемое за совершение такого преступления, в проекте отзыва кабмина не уточняется.

В настоящее время уголовный кодекс подразумевает наказание за уклонение от военной или альтернативной службы. Санкции предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в России подняли верхнюю планку призывного возраста до 30 лет. Нижняя граница при этом осталась на уровне 18 лет, несмотря на изначальные предложения повысить ее до 21 года.

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#Евгений Игишев#Армия#Мобилизация#Мобилизованные#Законопроект#Правительство#Уголовный кодекс#Общество
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