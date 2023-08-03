В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Правительственная комиссия поддержала законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Автором инициативы стал депутат Госдумы Андрей Картаполов, сообщает издание «ТАСС».
Согласно проекту, предлагается дополнить статью уголовного кодекса «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Наказание, предлагаемое за совершение такого преступления, в проекте отзыва кабмина не уточняется.
В настоящее время уголовный кодекс подразумевает наказание за уклонение от военной или альтернативной службы. Санкции предусматривают до 2 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в России подняли верхнюю планку призывного возраста до 30 лет. Нижняя граница при этом осталась на уровне 18 лет, несмотря на изначальные предложения повысить ее до 21 года.