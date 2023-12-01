Бережливые технологии позволяют омским компаниям увеличить выработку в среднем на 49%

Posted Сегодня, 09:42
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В Омской области нацпроект «Производительность труда» реализуется уже три года. Благодаря ему множество омских предприятий уже смогли оптимизировать производство, увеличить мощности и доходы, даже нивелировать последствия антироссийских санкций. Исполнителем нацпроекта в части адресной поддержки предприятий на территории Омской области является Региональный центр компетенций (РЦК). В этом году он вошел в десятку лучших по стране. Город55 поговорил с его руководителем Максимом Шульгатом о том, каких результатов удалось добиться за время работы центра и какие виднеются перспективы.
— Расскажите, когда наш регион присоединился к нацпроекту? Сколько сейчас омских предприятий участвуют в нем и скольким вы уже помогли добиться результатов? Сколько человек обучили?
— На территории Омской области РЦК был создан в 2020 году на базе областного Агентства развития и инвестиций. Сейчас 63 компании Омской области только приступили или уже активно внедряют бережливые технологии: 29 предприятий взаимодействуют с РЦК, 27 — с Федеральным центром компетенций (ФЦК), еще семь внедряют производственную систему самостоятельно. За все время реализации проекта мы обучили 1460 человек. Так, на «Фабрике процессов» подготовку прошли 1018 человек, а на «Фабрике офисных процессов» — 99 сотрудников омских предприятий.
— Участников обучают инструментам бережливого производства эксперты РЦК Омской области. Кто они? Как подбирают этих специалистов?
— Каждый тренер РЦК прошел отбор кураторами ФЦК. При отборе учитывались опыт реализации проектов по улучшениям и умение проводить тренинги, обучения для взрослой аудитории. После подготовки в Федеральном центре компетенций проводится оценка и сертификация, что позволяет гарантировать качество и уровень теоретических и практических знаний тренера.
— Этим летом РЦК Омской области вошел в топ-10 лучших центров страны по повышению производительности труда на предприятиях. Какие показатели важны в этом вопросе? За счет чего удается держать марку?
— Эксперты оценивают, в частности, выполнение плана по количеству реализованных проектов, по вовлечению предприятий, по обучению их сотрудников и подготовке на предприятиях инструкторов по бережливому производству. Также учитываются доля проектов, достигших целей по развитию производственной системы, и уровень удовлетворенности работой РЦК. Информационная открытость тоже имеет значение: важно рассказывать общественности о лучших реализованных практиках. Нашей команде совместно с министерством экономики Омской области удается привлекать к участию в нацпроекте большое количество местных предприятий. При этом мы не отклоняемся от выполнения плана-графика по каждому проекту.
— В марте президент России поручил расширить доступ предприятий к нацпроекту «Производительность труда», чтобы за экспертной поддержкой могли обратиться предприятия ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. В Омске уже проявили интерес к обучению такие предприятия? Организации из каких сфер сейчас могут участвовать в нацпроекте?
— На данный момент, согласно актуальному паспорту нацпроекта, к участию могут присоединиться предприятия все тех же базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспортировка и хранение. В Омской области принципам бережливого производства чаще всего обучаются компании из сфер пищевой промышленности, металлообработки, ремонта и строительства дорог, а также сельского хозяйства и животноводства. Но это не полный список.
— Участвовать в нацпроекте может не каждое предприятие. Какие требования к ним предъявляются?
— Как я уже говорил, предприятие должно относиться к базовым несырьевым отраслям экономики. Помимо этого, оно должно быть зарегистрировано на территории Омской области или иметь здесь производство. Еще один важный критерий — это выручка от 400 млн рублей без НДС по основному или дополнительному виду деятельности. Также учитывается доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица, она не должна превышать 50%. Конечно, немаловажным фактором является желание руководства и коллектива предприятия, их готовность к изменениям, внедрению бережливых технологий.
— Расскажите, как строится работа с участником нацпроекта поэтапно? Сколько она длится?
— РЦК ведет адресную работу с омскими предприятиями. Все начинается со стартового совещания, внедрения и адаптации так называемого процесса целеполагания. Сотрудники должны быть замотивированы на достижение поставленных целей. На этом этапе уже определяются лидеры, из которых формируется рабочая группа. Далее производственные и офисные процессы оптимизируются с помощью инструментов бережливого производства и создаются потоки-образцы. При этом формируется система проектного управления, создается инфраструктура для внедрения культуры постоянных улучшений. Также параллельно на производственной площадке идет обучение сотрудников и тренеров — внутренних инструкторов, которые займутся последующей передачей знаний. В итоге продолжительность работы экспертов РЦК на предприятии в рамках реализации нацпроекта составляет 6 месяцев, в течение которых создается поток-образец одного из основных видов продукции, проводится обучение сотрудников инструментам бережливого производства.
— Различается ли обучение для руководителей и для сотрудников предприятия?
— Главное различие в обучении топ-менеджеров и сотрудников предприятия состоит в том, что руководители повышают свой уровень знаний в целеполагании, а рабочая группа углубленно изучает инструменты бережливого производства для оптимизации пилотного потока.
— Многие участники восторженно отзываются о так называемой «Фабрике процессов». Расскажите об этой обучающей площадке, в чем ее уникальность?
— «Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном времени получают опыт применения инструментов бережливого производства. Благодаря ей они понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели предприятия. «Фабрика процессов» учит смотреть и работать с процессами иначе, мотивирует на внедрение принципов бережливого производства в работу организации. За один день обучения участники проживают три игровые смены, в которых должны выпустить определенное количество узлов в составе регулятора давления газа и достичь поставленных показателей. Команда учится снижать время протекания процесса, повышать загрузки операторов, снижать запасы незавершенного производства в потоке, уменьшать объем партий выпускаемого изделия и количество транспортировок. В финале обучения команда должна добиться и финансовых показателей: снизить себестоимость продукции до минимума и получить максимальную прибыль. В этом году у омских предприятий появилась возможность принять участие в «Фабрике офисных процессов». Это интерактивный учебный комплекс для практического применения инструментов бережливого производства в административной деятельности.
— Какие меры господдержки предусматриваются нацпроектом «Производительность труда»? Кто может на них рассчитывать, всем ли они положены?
— Сотрудники предприятий-участников нацпроекта могут пройти бесплатное обучение по нескольким программам. Среди них профессиональная переподготовка управленческого звена «Лидеры производительности» на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и «Акселератор экспортного роста» на базе Российского экспортного центра. Также они могут обучаться на «Фабрике процессов» и «Фабрике офисных процессов», созданных на базе Агентства развития и инвестиций Омской области. Еще предприятие-участник может участвовать в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества». Мер региональной поддержки тоже немало, за более подробной информацией можно обратиться в РЦК Омской области.
— Какую пользу приносит компаниям участие в нацпроекте? В чем удается прибавить? Можно ли назвать какие-то усредненные показатели?
— Бережливые технологии, которым мы обучаем в рамках нацпроекта «Производительность труда», в комплексе позволяют оптимизировать процессы, изменить образ мышления и поведения сотрудников, наладить продуктивный диалог между ними. В итоге это позволяет бизнесу вслед за производительностью труда увеличить и доходы, получить значимый экономический эффект. Если говорить языком цифр, то по результатам 2021–2022 годов на предприятиях-участниках в среднем время протекания процессов снизилось на 34%, уровень незавершенного производства — на 40%, а выработка увеличилась на 49%.
— Какие перспективы вы видите в дальнейшем развитии нацпроекта в Омской области? Какие цели перед собой ставите?
— Наверняка, огромное количество предприятий региона будут рады, если порог входа по выручке для участников нацпроекта снизится с 400 млн до 200 млн рублей. Это приведет к значительному увеличению количества участников и как следствие увеличению лучших практик по внедрению бережливых технологий. Также мы будем рады расширению перечня отраслей промышленности для участия в нацпроекте. В будущем планируем вовлечь в нацпроект местные предприятия оборонного комплекса — это будет интересно и полезно для региона.