Бережливые технологии позволяют омским компаниям увеличить выработку в среднем на 49%

— «Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном времени получают опыт применения инструментов бережливого производства. Благодаря ей они понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели предприятия. «Фабрика процессов» учит смотреть и работать с процессами иначе, мотивирует на внедрение принципов бережливого производства в работу организации. За один день обучения участники проживают три игровые смены, в которых должны выпустить определенное количество узлов в составе регулятора давления газа и достичь поставленных показателей. Команда учится снижать время протекания процесса, повышать загрузки операторов, снижать запасы незавершенного производства в потоке, уменьшать объем партий выпускаемого изделия и количество транспортировок. В финале обучения команда должна добиться и финансовых показателей: снизить себестоимость продукции до минимума и получить максимальную прибыль. В этом году у омских предприятий появилась возможность принять участие в «Фабрике офисных процессов». Это интерактивный учебный комплекс для практического применения инструментов бережливого производства в административной деятельности.