Бой санкциям. Омская авиакомпания оптимизировала логистику с помощью РЦК

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— Мало кто знает, что в Омской области вообще существует бизнес-авиация. Расскажите, как появилась компания. С чего вы начинали?
— Днем основания авиакомпании принято считать день первого полета на самолете Як-18Т — 03 августа 2000 года. Авиакомпания создавалась для выполнения авиационных работ в Омском регионе. По мере своего развития осваивали новые рынки — Новосибирской и Тюменской областей. В настоящий момент авиакомпания работает в сегменте деловой авиации, выполняя нерегулярные полеты преимущественно в тех регионах, где нет постоянного регулярного авиасообщения.
— Сейчас флот авиакомпании состоит из четырех самолетов Hawker. Почему перешли на них?
— В первую очередь перед нами стояла задача удовлетворения спроса наших основных заказчиков — крупных государственных корпораций. Под их требования максимально подходит самолет Hawker, который сочетает в себе комфорт и дальность полета. Они могут выполнять беспосадочные перелеты в удаленные регионы Дальнего Востока.
— У компании есть собственный центр техобслуживания и ремонта самолетов Hawker на базе аэропорта «Омск-Центральный». Он работает только с флотом авиакомпании или принимает сторонних клиентов?
— Да, в первую очередь, технический центр — это полноценная инженерно-авиационная служба в рамках авиакомпании, которая занимается поддержанием летной годности собственных воздушных судов. К сожалению, на данном этапе инфраструктура технического центра не позволяет нам принимать на обслуживание воздушные суда сторонних заказчиков.
— Существует стереотип, что в нацпроекте «Производительность труда» участвуют только промышленные предприятия. Авиакомпания «Вельталь-авиа» же занимается пассажирскими перевозками. Как вы приняли решение участвовать в нацпроекте, как поняли, что вам это нужно?
— Обучение персонала является одним из основных направлений стратегического развития нашей компании, а если это обучение дает моментальный эффект в виде повышения производительности труда, значит, участие в нацпроекте — правильное решение. Мы учитывали положительные отзывы нашего партнера — аэропорта «Омск-Центральный», который уже на протяжении нескольких лет участвует в нацпроекте. Несмотря на то, что мы не являемся производственным предприятием, а нашим конечный продукт — это услуга, совместно с экспертами Регионального центра компетенций мы смогли применить методики, разработанные Федеральным центром компетенций, в своих процессах, которые протекают внутри офиса.
— Перед стартом обучения бережливым технологиям Региональный центр компетенций проводил в компании первичную диагностику, какие «узкие места» удалось выявить специалистам? Знали ли вы о них ранее?
— Да, поскольку мы сами приняли решение участвовать в нацпроекте, мы пришли к экспертам РЦК с основными проблемами, которые видели у себя на предприятии. Но видеть проблему — не значит понимать ее. Во время предварительного брифинга мы остановились на наиболее значимых «узких местах» нашей авиакомпании, а диагностика показала основные причины, над которыми мы и продолжаем работать вместе со специалистами РЦК.
— Промышленники учатся на «Фабрике процессов» РЦК с помощью моделирования какой-либо реальной производственной цепочки. А как было в вашем случае? Как проходила практическая часть обучения?
— В связи с тем, что мы не являемся классическим производственным предприятием, моделирование реальной производственной цепочки в рамках «Фабрики процессов» было невозможным. Для практического обучения мы совместно с РЦК выезжали на предприятия Омска, участвующие в нацпроекте, общались с руководителями, сотрудниками, знакомились с бережливыми технологиями в реальном производстве.
— Какой офисный бизнес-процесс вы улучшали в рамках проекта? Какие инструменты внедряли и какой получили результат?
— В качестве пилотного проекта мы взяли процесс поставки запасных частей для обслуживания воздушных судов по заявкам инженерно-авиационной службы. Изучили основы бережливого производства, картирование потока, производственный анализ, систему организации рабочего пространства 5С, реализацию проектов по улучшениям, стандартизированную работу. Комплексное применение каждого из этих инструментов позволило на 62% сократить время поставки запчастей, на 16% снизить объем незакрытых заявок от инженерно-авиационной службы, на 40% снизить задвоение заявок на поставку. Достичь этих результатов мы смогли за счет изучения и оптимизации цепочки согласования на каждом этапе процесса. Кроме того, мы исключили передачу документации вручную и доработали программное обеспечение «Аэрософт».
— Проблема с поставками запчастей, над которой вы работали в рамках нацпроекта, существовала и ранее или возникла из-за введения санкций?
— Даже если проблема существовала ранее, она не проявляла себя так сильно, как после введения санкций на авиационную отрасль России. Санкционный режим недружественных государств разрушил существовавшие логистические цепочки на нашем предприятии. В определенный момент их пришлось выстраивать заново, и построение новых цепочек уже с учетом знаний и инструментов бережливого производства дало отличный результат.
— Сколько ваших сотрудников проходило обучение бережливому производству? Какие впечатления остались?
— За год участия в нацпроекте обучение прошла половина коллектива авиакомпании. Руководство в обязательном порядке обучалось в Региональном центре компетенций. Кроме того, в рамках реализации нацпроекта специалисты РЦК сертифицировали на нашем предприятии трех тренеров по бережливому производству. Сейчас они уже самостоятельно проводят обучение для своих коллег.
— Сейчас, когда вы уже самостоятельно реализуете нацпроект, каковы дальнейшие планы по тиражированию полученных навыков? Продолжают ли специалисты РЦК оказывать вам поддержку?
— В настоящий момент мы находимся в стадии оптимизации некоторых офисных процессов и уже готовим план мероприятий по тиражированию полученных навыков в дочерних компаниях. На протяжении всего пути реализации нацпроекта специалисты РЦК остаются с нами в тесном контакте, поддерживают и помогают в решении сложных задач. Весь коллектив авиакомпании «Вельталь-авиа» выражает им огромную благодарность!
— Какой совет вы могли бы дать потенциальным участникам нацпроекта «Производительность труда»?
— Участие в нацпроекте дает отличную возможность взглянуть на предприятие со стороны. Даже если вам кажется, что ваш бизнес работает как часы, я уверен, что эксперты РЦК укажут на «узкие места», которые позволят сократить издержки, повысить производительность и быть на шаг впереди от своих конкурентов.