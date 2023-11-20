Бой санкциям. Омская авиакомпания оптимизировала логистику с помощью РЦК

— Обучение персонала является одним из основных направлений стратегического развития нашей компании, а если это обучение дает моментальный эффект в виде повышения производительности труда, значит, участие в нацпроекте — правильное решение. Мы учитывали положительные отзывы нашего партнера — аэропорта «Омск-Центральный», который уже на протяжении нескольких лет участвует в нацпроекте. Несмотря на то, что мы не являемся производственным предприятием, а нашим конечный продукт — это услуга, совместно с экспертами Регионального центра компетенций мы смогли применить методики, разработанные Федеральным центром компетенций, в своих процессах, которые протекают внутри офиса.