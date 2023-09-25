SIVIK: «Мы идем по пути постоянных улучшений и не собираемся останавливаться»

— Мы давно знали об этом проекте, так как у нас был определенный опыт в области оптимизации производства. Долго думали, заходить в проект или нет: боялись каких-то административных барьеров, например, большого документооборота. Но потом поспрашивали и поняли, что особых сложностей возникнуть не должно. Решили вступить и подали документы. У нас сейчас наиболее динамично развивается направление по производству подъемников, поэтому мы решили зайти в проект именно с ним. И результаты на сегодняшний день нас полностью удовлетворили. Если раньше мы производили шесть подъемников в день, то сейчас их количество удалось увеличить до восьми в день. Кроме того, на днях мы просчитали экономический эффект от участия в проекте и оценили его в 8,9 млн рублей. Из них 3,6 млн — это рост маржинальной прибыли от сокращения прямых материальных затрат, еще 5,3 млн — рост маржинальной прибыли от увеличения объемов производства за счет снижения трудоемкости.