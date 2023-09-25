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SIVIK: «Мы идем по пути постоянных улучшений и не собираемся останавливаться»

SIVIK: «Мы идем по пути постоянных улучшений и не собираемся останавливаться»

25 сентября 2023, 05:33
Фото: Агентство развития и инвестиций Омской области
Омская компания с мировым именем в этом году приняла участие в нацпроекте «Производительность труда» и уже стала эталонным предприятием по внедрению инструментов бережливого производства, а теперь делится своим опытом с другими представителями бизнеса.

НПО «Компания СИВИК» занимается разработкой и производством автосервисного оборудования. На сегодня половина всех российских автосервисов и шиномонтажных мастерских используют в своей работе продукцию омского предприятия. Компания широко известна и за рубежом, но не собирается останавливаться на достигнутом. В этом году SIVIK принимает участие в нацпроекте «Производительность труда» и получает экспертную господдержку наряду с еще полсотней крупнейших предприятий региона.

Город55 поговорил с заместителем генерального директора компании Игорем Мамонтовым и выяснил, как участие в нацпроекте отразилось на успехах компании, с чем пришлось столкнуться в процессе внедрения улучшений и какие цели на будущее SIVIK ставит перед собой.

— SIVIK уже долгие годы производит и продает автосервисное оборудование собственной марки. Расскажите, как появилась компания и как развивалась?

— Наша компания была основана в 1993 году, 25 октября у нас будет юбилей — 30 лет. Все началось с того, что группа энтузиастов достала свои инструменты из гаража и собрала первое изделие — рихтовочный стенд для автомобильных рам. Потихоньку это предприятие стало развиваться и расширяться. На сегодняшний день Компания СИВИК производит и продает продукцию в более чем три десятка различных стран мира, а в России является лидером №1. Мы отстаиваем свои позиции и на других рынках. В компании всего порядка 300 сотрудников, до сих пор есть люди, которые работают со дня основания.

Фото: ООО НПО "Компания СИВИК"

— Какую долю российского рынка вы сейчас занимаете?

— В целом это довольно сложно оценить, поскольку надо оценивать не рынок гаражного оборудования, а каждую номенклатуру отдельно. Есть компании, которые занимаются исключительно балансировочным оборудованием, есть те, кто занимается только подъемниками, а есть фирмы, в том числе и в Омске, которые производят лишь дископравы. Наша компания уникальна тем, что выпускает весь спектр продукции, и конкурентов у нас много. Но, по нашим данным, примерно 50% российских автосервисов используют в своей работе оборудование SIVIK.

— Известно, что продукция компании, помимо России, также востребована более чем в 30 странах. Куда конкретно она экспортируется?

— Одни из самых крупных наших импортеров — это Беларусь, Казахстан, Турция, Китай и Узбекистан, но в целом продукция SIVIK представлена на всех пяти континентах.

— Как вы узнали о национальном проекте «Производительность труда»? Почему решили стать участниками, какие цели преследовали?

— Мы давно знали об этом проекте, так как у нас был определенный опыт в области оптимизации производства. Долго думали, заходить в проект или нет: боялись каких-то административных барьеров, например, большого документооборота. Но потом поспрашивали и поняли, что особых сложностей возникнуть не должно. Решили вступить и подали документы. У нас сейчас наиболее динамично развивается направление по производству подъемников, поэтому мы решили зайти в проект именно с ним. И результаты на сегодняшний день нас полностью удовлетворили. Если раньше мы производили шесть подъемников в день, то сейчас их количество удалось увеличить до восьми в день. Кроме того, на днях мы просчитали экономический эффект от участия в проекте и оценили его в 8,9 млн рублей. Из них 3,6 млн — это рост маржинальной прибыли от сокращения прямых материальных затрат, еще 5,3 млн — рост маржинальной прибыли от увеличения объемов производства за счет снижения трудоемкости.

Лазерный раскройЛазерный раскрой
Лазерный раскрой
Фото: ООО НПО "Компания СИВИК"

— Какую при этом поддержку вам оказывали специалисты Регионального центра компетенций?

— Они полностью погрузились в наши процессы, по предложенной методологии разработали стандарты и инструменты, проанализировали текущее состояние, составили набор предложений по улучшению и собственно реализовали их.

— Во время проекта сотрудники компании проходили обучение в РЦК. Расскажите, как оно было организовано?

— Обучение проходило в Региональном центре компетенций и на «Фабрике процессов». Там был смоделирован процесс сборочных операций ресивера. Нам было предложено разделиться по ролям и организовать производственный процесс — получилась своеобразная деловая игра. Стояла задача самостоятельно улучшить свою деятельность за три операции. По их результатам оценивалась прибыль и выработка, а главной целью было повысить производительность.

Так мы обучились основам бережливого производства: картированию производственных процессов, элементам быстрой переналадки, организации производственного пространства по системе 5S — то есть всем базовым инструментам.

— Сколько ваших сотрудников в итоге приняло участие в проекте?

— Изначально мы создали рабочую группу примерно из 10 человек, которые участвуют непосредственно в производстве, но когда объявили о том, что есть возможность обучить больше людей на «Фабрике процессов», то сотрудники проявили желание попасть на нее, и мы обучили порядка 170 человек — это больше половины всех сотрудников. И у каждого из них остались положительные впечатления об этом опыте. Нам удалось огромное количество работников вовлечь в процесс постоянных улучшений и повышения производительности труда. Сейчас можно сказать, что мы с ними разговариваем на одном языке — языке рационализаторства.

— После этого у вас на предприятии появились собственные внутренние тренеры из числа сотрудников, обучающие бережливому производству. Как их выбирали?

— Тренерами стали четверо коллег, которые проявляли наибольший интерес и участвовали непосредственно в пилотном проекте. Они прошли специальное обучение и тестирование.

— Применяют ли они свои знания уже на других участках производства, если да, то каким образом?

— Да, мы постоянно в процессе производства на всех участках выявляем новые узкие места и над ними работаем. Наши сотрудники проводят внутренние тренинги, используют различные методологии в своей деятельности и обучают других сотрудников. Также мы используем электронную площадку, где есть обучающие курсы. Сотрудники ими активно пользуются и отмечают высокое качество. Они мультимедийные, доступные, имеют встроенную систему тестирования. Если сотрудник прошел такое обучение, то мы уверены, что он точно понимает тему.

Участок производства электроникиУчасток производства электроники
Участок производства электроники
Фото: ООО НПО "Компания СИВИК"

— Вы уже успели ощутить пользу внутренних тренеров? В чем она заключается?

— От них зависит вовлеченность и уровень удовлетворенности персонала. Каждый понимает, что это за проект, для чего нужно повышать производительность, как это отразиться на их деятельности. Речь идет и об улучшении условий труда, и о росте заработной платы. Если компания начнет производить больше, то станет и зарабатывать больше, следовательно, вырастет и оплата труда. Тренеры доводят эту идеологию до сотрудников, доказывают ее состоятельность и эффективность на практике.

— Расскажите подробнее об инструментах бережливого производства, которые вы начали внедрять в компании. Что они из себя представляют?

— Например, система 5S, на которой строятся эффективность и безопасность рабочих мест, состоит из таких пунктов, как сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Уже на этапе сортировки производится анализ — что нужно в процессе производства, а что — лишнее. Это простая система, но она способна повысить продуктивность. Также мы применяем инструмент картирования производственных потоков — визуализируем процесс изготовления продукта в виде карт, которые анализируют текущее состояние, позволяют выявить все задержки и потери и минимизировать их. Кроме того, мы практикуем выравнивание и балансировку производственных процессов, выявление узких мест и их устранение, работу с предложениями по улучшению, быструю переналадку.

— С какими трудностями пришлось столкнуться в процессе внедрения этих инструментов?

— Особых трудностей не возникло. Все инструменты довольно простые и мы с ними давно знакомы. В принципе, мы внедряем инструменты бережливого производства уже больше 10 лет, но не в таких масштабах и не с такой скоростью, как во время участия в проекте. Все изменения сотрудники восприняли позитивно.

— Чего удалось достичь благодаря им, какие улучшения в производственном процессе вы заметили?

— Первые результаты мы заметили уже через три месяца. У нас выросла производительность — с шести до восьми подъемников в день, а также повысилась вовлеченность персонала, наладилась быстрая обратная связь. Сейчас мы тратим меньше времени на то, чтобы запустить какие-то новые проекты, потому что люди уже понимают, о чем идет речь, и быстро вовлекаются в процесс.

Балансировочные станкиБалансировочные станки
Балансировочные станки
Фото: ООО НПО "Компания СИВИК"

— Известно, что Компания СИВИК стала модульным предприятием в рамках нацпроекта, и теперь вы демонстрируете результаты проделанной работы другим представителям бизнеса. Как это произошло?

— К нам приезжала комиссия, в составе которой были представители федерального центра компетенций. Она анализировала результаты проекта и проводила внутреннюю сертификацию, мы ее прошли.

— Кто уже успел побывать у вас в гостях и оценить, как организован процесс?

— К нам приезжали и те компании, которые ранее выполняли пилотный проект с РЦК, и те, кто только собирается принять участие. Мы поделились с ними опытом. У нас побывали представители компаний «ДиборЭкспорт», «Электроточприбор», «Акрил» и «Артом».

— Какие советы вы бы хотели дать потенциальным участникам проекта?

— Ничего не бояться, брать и внедрять инструменты бережливого производства. В алгоритме нет ничего сложного, все подчинено логике и здравому смыслу и в итоге дает хороший эффект.

— В преддверии 30-летнего юбилея компании какие вы могли бы подвести итоги и наметить дальнейшие планы? Какие цели ставите на ближайшее будущее?

— В следующие 2-3 года мы планируем увеличить объемы производства более чем в два раза. У нас уже есть — пока неофициальный — соответствующий план развития. В достижении этой цели нам помогут в том числе инструменты бережливого производства. Планируем распространить их использование абсолютно на все участки производства, всю линейку производимой продукции: изготовление балансировочного оборудования, дископравов, стендов сход-развала и так далее. Мы идем по пути постоянных улучшений и не собираемся останавливаться.

#Общество#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Промышленность
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