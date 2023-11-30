Польза и вред коры осины

Кору осины народные целители используют для облегчения кашля при туберкулезе и коклюше. Также из коры осины готовят лечебные ванны, которые помогают снять воспаление и отек в мышцах и суставах. Мужчинам этот продукт полезен для улучшения состояния при болезнях простаты и повышения потенции. Женщины могут использовать отвар из коры осины для справления с обильными менструальными выделениями и улучшения состояния при некоторых гинекологических проблемах.