Польза и вред коры осины

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Общественная служба новостей узнала о том, какие полезные свойства есть у коры осины.
Кора осины может улучшить обмен веществ. В коре осины содержатся горечи, жирные кислоты и эфирные масла, которые помогают работе ЖКТ. Они стимулируют выработку пищеварительных ферментов и улучшают кислотно-щелочной баланс в организме благодаря минеральным солям.
Также она способна снять воспаление. Кора осины содержит флавоноиды и антоцианы, которые имеют противовоспалительное действие. Это особенно полезно для людей с проблемами суставов. Дубильные вещества блокируют очаги воспаления на слизистых оболочках.
Кора осины может помочь сбросить вес. В ней есть стерины и пектин, которые помогают снизить уровень «вредного холестерина» в организме. Кроме того, этот продукт может быть полезен при гормональных нарушениях, которые часто приводят к набору веса.
Также кора осины сможет очистить организм от солей и токсинов. Пектины способствуют быстрому выводу солей тяжелых металлов из организма, а провитамин А и органические кислоты предотвращают накопление токсинов в клетках, что хорошо сказывается на работе почек и мочеполовой системы.
Помимо этого, кора осины способствует заживлению ран. В ней содержатся смолистые вещества и воск, которые обладают антисептическими свойствами. Они уменьшают проницаемость поврежденных тканей и способствуют их заживлению. Противовоспалительные свойства защищают организм от инфекций, а кумарины улучшают свертываемость крови, что способствует более быстрому заживлению ран и ссадин.
Кора осины помогает укрепить иммунитет. В ней содержатся аскорбиновая кислота, провитамин А, углеводы и белки — все это очень полезные вещества для иммунной системы организма. Гликозиды и дубильные вещества имеют антимикробное действие, что помогает лечению легких заболеваний без осложнений.
Помимо этого, кора осины поможет бороться с паразитами. Танины и горечи в коре осины эффективно уничтожают паразитов, обитающих в кишечнике и ЖКТ, не повреждая ткани. Принимая кору осины, кислотность кишечника повышается, что предотвращает повторное заражение паразитами.
Также кору осины используют в косметологии. Спиртовые настойки из коры осины могут использоваться для лечения прыщей и воспалений на коже. После этого кожные дефекты становятся менее видимыми, и кожа не пересыхает. Отвар осиновой коры может использоваться женщинами для ополаскивания волос — это средство помогает справиться с сухостью и ломкостью волос.
Кора осины может снизить уровень сахара в крови. Ферменты, содержащиеся в осине, положительно влияют на работу эндокринной системы и поджелудочной железы. Поэтому прием коры осины рекомендуется людям, страдающим диабетом.
Также кора осины помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. Витамины и гликозиды, присутствующие в ней, укрепляют сосуды и улучшают проницаемость капилляров. Богатый состав коры также помогает укрепить ткани сердца и нормализовать сердечный ритм.
Если вы хотите использовать кору осины в качестве дополнительного или профилактического средства, обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед началом приема. Обычно этот продукт рекомендуется применять в комплексе с другими препаратами при следующих заболеваниях:
Кору осины народные целители используют для облегчения кашля при туберкулезе и коклюше. Также из коры осины готовят лечебные ванны, которые помогают снять воспаление и отек в мышцах и суставах. Мужчинам этот продукт полезен для улучшения состояния при болезнях простаты и повышения потенции. Женщины могут использовать отвар из коры осины для справления с обильными менструальными выделениями и улучшения состояния при некоторых гинекологических проблемах.
Если вы решите самостоятельно собирать кору осины, лучшее время для этого — период с марта по июнь, когда происходит активное движение сока. Но не забывайте выбирать места для сбора подальше от предприятий, автомобильных дорог и городской застройки, чтобы избежать поглощения вредных веществ деревьями.