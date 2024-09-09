Отмененная шайба и дубль Филатьева. «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1

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Published Сегодня, 15:49
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Сегодня, 9 сенября, омский «Авангард» на льду G-Drive Арены встретился с казанским «Ак Барсом». «Ястребы» победили со счетом 4:1.
Счет открыли гости спустя 19 секунд после старта первого периода. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Николас Петан. Ассистентами атаки стали Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин. «Ак Барс» продолжил играть в атаке. Однако омичи не оставались в стороне. На 5-й минуте матча «Авангард» сравнял счет. Ворота соперника поразил Александр Филатьев с передачи Ильи Рейнгардта и Коула Касселса. На 14-й минуте «ястреб» Сергей Бойков поехал в штраф-бокс за подножку. Казанцы не смогли реализовать численное преимущество. Команды ушли на первый перерыв с цифрами 1:1 на табло.
Второй период начался с острых атак от обеих команд. На 28-й минуте матча «ястребы» отправили шайбу в ворота казанской команды. Однако с этим был не согласен тренерский штаб «Ак Барса». Судьи отправились смотреть видеоповтор. В итоге гол отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой. Счет во втором периоде не изменился.
Третий игровой отрезок стартовал с прессинга «Авангарда». Вратарь гостей Тимур Билялов отбил несколько бросков подряд. За 5 минут до конца периода Филатьев сделал дубль — 2:1. Голевые передачи на свой счет записали Павел Коледов и Илья Рейнгардт. «Ак Барс» взял тайм-аут. Казанцы поменяли голкипера на шестого полевого игрока на 58-й минуте матча. Семен Чистяков отправил шайбу в пустые ворота. Точку в мачте поставил Игорь Мартынов за 18 секунд до финальной сирены — 4:1.
Статистика матча:
Следующий матч «ястребы» также проведут на домашней арене. В среду, 11 сентября, команда встретится с хабаровским «Амуром». Игра начнется в 19:30.