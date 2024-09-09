Отмененная шайба и дубль Филатьева. «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1

Счет открыли гости спустя 19 секунд после старта первого периода. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Николас Петан. Ассистентами атаки стали Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин. «Ак Барс» продолжил играть в атаке. Однако омичи не оставались в стороне. На 5-й минуте матча «Авангард» сравнял счет. Ворота соперника поразил Александр Филатьев с передачи Ильи Рейнгардта и Коула Касселса. На 14-й минуте «ястреб» Сергей Бойков поехал в штраф-бокс за подножку. Казанцы не смогли реализовать численное преимущество. Команды ушли на первый перерыв с цифрами 1:1 на табло.