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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Авангард» на домашнем льду одолел «Ак Барс» со счетом 4:1

Отмененная шайба и дубль Филатьева. «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1

9 сентября 2024, 15:49
Фото: ХК Авангард

«Авангард» на домашнем льду одолел «Ак Барс» со счетом 4:1

У омичей отличились Александр Филатьев (дубль), Семен Чистяков и Игорь Мартынов.

Сегодня, 9 сенября, омский «Авангард» на льду G-Drive Арены встретился с казанским «Ак Барсом». «Ястребы» победили со счетом 4:1.

Счет открыли гости спустя 19 секунд после старта первого периода. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Николас Петан. Ассистентами атаки стали Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин. «Ак Барс» продолжил играть в атаке. Однако омичи не оставались в стороне. На 5-й минуте матча «Авангард» сравнял счет. Ворота соперника поразил Александр Филатьев с передачи Ильи Рейнгардта и Коула Касселса. На 14-й минуте «ястреб» Сергей Бойков поехал в штраф-бокс за подножку. Казанцы не смогли реализовать численное преимущество. Команды ушли на первый перерыв с цифрами 1:1 на табло.

Филатьев сравнял счет в первом периодеФилатьев сравнял счет в первом периоде
Филатьев сравнял счет в первом периоде
Фото: ХК Авангард

Второй период начался с острых атак от обеих команд. На 28-й минуте матча «ястребы» отправили шайбу в ворота казанской команды. Однако с этим был не согласен тренерский штаб «Ак Барса». Судьи отправились смотреть видеоповтор. В итоге гол отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой. Счет во втором периоде не изменился.

Третий игровой отрезок стартовал с прессинга «Авангарда». Вратарь гостей Тимур Билялов отбил несколько бросков подряд. За 5 минут до конца периода Филатьев сделал дубль — 2:1. Голевые передачи на свой счет записали Павел Коледов и Илья Рейнгардт. «Ак Барс» взял тайм-аут. Казанцы поменяли голкипера на шестого полевого игрока на 58-й минуте матча. Семен Чистяков отправил шайбу в пустые ворота. Точку в мачте поставил Игорь Мартынов за 18 секунд до финальной сирены — 4:1.

Статистика матча:

  • Броски: 47-62;
  • Броски в створ: 25-26;
  • Голы: 4-1;
  • Вбрасывания: 33-23;
  • Блокированные броски: 22-12;
  • Силовые приемы: 35-46;
  • Отборы: 6-5;
  • Потери: 12-5;
  • Перехваты: 9-8;
  • Время в атаке: 14:13–14:26;
  • Штраф: 2-0

Следующий матч «ястребы» также проведут на домашней арене. В среду, 11 сентября, команда встретится с хабаровским «Амуром». Игра начнется в 19:30.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Ак Барс
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