Ректора ОмГУ Замятина наказали за отказ переводить студента на бюджет

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Городу55 стало известно, что в отношении ректора ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Сергея Замятина применили дисциплинарное взыскание. Это произошло из-за отказа переводить студента юрфака на бюджет. В распоряжении редакции оказался соответствующий документ с ответом от Минобрнауки России.
Ранее мы сообщали, что в конце прошлого года комиссия поддержала одного из четырех претендентов на перевод с платного обучения на бюджет. Однако студент посчитал такое решение необоснованным. Комиссия, как выяснилось, при принятии решения проигнорировала мнение действующих совета и профсоюза обучающихся. Тогда суд удовлетворил требования омича.18 июля ОмГУ получил предостережение от Рособрнадзора.
Однако студента так и не перевели на бюджет. По словам его отца, осенью планируют объявить новый конкурс на перевод с коммерции на бюджет. Обучающийся планирует вновь принять участие.