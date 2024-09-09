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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Ректора ОмГУ Замятина наказали за отказ переводить студента на бюджет

Ректора ОмГУ Замятина наказали за отказ переводить студента на бюджет

9 сентября 2024, 12:08
Фото: gorod55.ru
За это же в июле вуз получил предостережение от Рособрнадзора.

Городу55 стало известно, что в отношении ректора ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Сергея Замятина применили дисциплинарное взыскание. Это произошло из-за отказа переводить студента юрфака на бюджет. В распоряжении редакции оказался соответствующий документ с ответом от Минобрнауки России.

Ранее мы сообщали, что в конце прошлого года комиссия поддержала одного из четырех претендентов на перевод с платного обучения на бюджет. Однако студент посчитал такое решение необоснованным. Комиссия, как выяснилось, при принятии решения проигнорировала мнение действующих совета и профсоюза обучающихся. Тогда суд удовлетворил требования омича.18 июля ОмГУ получил предостережение от Рособрнадзора.

Фото: Предоставлено Городу55

Однако студента так и не перевели на бюджет. По словам его отца, осенью планируют объявить новый конкурс на перевод с коммерции на бюджет. Обучающийся планирует вновь принять участие.

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#Ольга Скворцова#Общество#Суд#Студенты#Вуз#Комиссия#ОмГУ#Сергей Замятин
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