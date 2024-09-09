Ректора ОмГУ Замятина наказали за отказ переводить студента на бюджет

Ранее мы сообщали, что в конце прошлого года комиссия поддержала одного из четырех претендентов на перевод с платного обучения на бюджет. Однако студент посчитал такое решение необоснованным. Комиссия, как выяснилось, при принятии решения проигнорировала мнение действующих совета и профсоюза обучающихся. Тогда суд удовлетворил требования омича.18 июля ОмГУ получил предостережение от Рособрнадзора.