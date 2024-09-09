В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции

Крапива обвиняется в получении взятки в размере 200 тыс. руб. Согласно информации прокуратуры Омской области, деньги были получены в 2024 году предназначались для поддержания «финансовой стойкости» и защиты интересов учреждения. Эти действия, направленные на извлечение выгоды, стали основой для уголовных обвинений.