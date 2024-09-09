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Updated Сегодня, 11:07

В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции

В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции

9 сентября 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году чиновница из минтруда в своем служебном кабинете получила 200 тысяч рублей наличными в качестве взятки. Взамен она должна была оказывать покровительство директору дома-интерната.

Произошло задержание чиновницы министерства труда Надежды Крапивой и директора Драгунского дома-интерната Ирины Горлановой.

Крапива обвиняется в получении взятки в размере 200 тыс. руб. Согласно информации прокуратуры Омской области, деньги были получены в 2024 году предназначались для поддержания «финансовой стойкости» и защиты интересов учреждения. Эти действия, направленные на извлечение выгоды, стали основой для уголовных обвинений.

Куйбышевский районный суд постановил заключить руководителя департамента труда под стражу на два месяца. Директору дома-интерната был определен домашний арест. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Омской области.

Фото: УФСБ России по Омской области
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
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#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Коррупция#Новости#Дом-интернат
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