В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Произошло задержание чиновницы министерства труда Надежды Крапивой и директора Драгунского дома-интерната Ирины Горлановой.
Крапива обвиняется в получении взятки в размере 200 тыс. руб. Согласно информации прокуратуры Омской области, деньги были получены в 2024 году предназначались для поддержания «финансовой стойкости» и защиты интересов учреждения. Эти действия, направленные на извлечение выгоды, стали основой для уголовных обвинений.
Куйбышевский районный суд постановил заключить руководителя департамента труда под стражу на два месяца. Директору дома-интерната был определен домашний арест. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Омской области.