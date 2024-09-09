«Что это, если не ад?»: антитоп школ Омска по отзывам в Сети

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Неделю назад начался новый учебный год. В этом году в омские образовательные учреждения отправились больше 13 тысяч первоклассников. Лидером по числу детей, которые пошли в первый раз в первый класс, стала школа №96 на 21-й Амурской, 37к1. Она же вошла в рейтинг лучших школ нашего города по отзывам в 2ГИС, который ранее опубликовал Город55.
На этот раз мы решили посмотреть, какие учреждения получили самые низкие баллы от омичей (в расчет мы брали учебные заведения, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.).
Образовательное учреждение находится в Нефтяниках по адресу: 4-я Поселковая, 40. Омичи оставляют отзывы о ней с 2018 года — с того времени появилось 33 комментария.
В 2019 году одну из омичек возмутило грубое поведение работников школы.
«Ужасная школа! Вахтеры хамят. Даже в приемном кабинете директора, и то нагрубили. Слишком хорошего о себе мнения, а на деле — пшик», — написала Наталья.
Среди других моментов, которые не нравятся родителям, называют психологическое давление, крики и злость на детей.
Одна из худших школ! С 5 по 11 практически все дети с репетиторами занимаются!!! Учителя ничего не дают!», — написала омичка Алла в 2022 году.
Одни из самых последних отзывов появились буквально в августе этого года.
«Хотите сломать психику себе и своему ребенку — тогда вам в эту школу. Здесь ваш ребенок познает все прелести буллинга и прессинга от педагогического коллектива», — написала 28 августа омичка Вера.
Все последние претензии омичи оставляют к нынешнему директору учреждения, которая «докапывается до всего и всех».
Четырехэтажное здание находится в микрорайоне Заозерном на Бархатовой, 6г. С 2015 года учреждение получило 26 оценок. Последние отзывы опять же связаны с «неадекватностью» директора.
«Ужасный директор, в школе бардак! Очень мало осталось хороших учителей! Образование оставляет желать лучшего, учат по симпатиям! Не рекомендую отдавать своих детей в эту школу!», — написала 28 августа этого года омичка Оксана.
Судя по написанному, комментарии оставляют как и родители, так и бывшие ученики этой школы. Многие отмечают грубое отношение к детям и слабый преподавательский состав.
«Училась в данном заведении с 3 по 6/7 класс (сейчас уже на втором курсе). Отвратительная школа, помню только, что в столовой вкусно готовили, выпечки много было дешевой. Помню англичанку — отбила все желание знать и учить английский напрочь, спасибо вам за это. В общем отвратительная школа, СССРовские учителя, вечные крики, унижения, оскорбления как меня, так и моих родителей», — написала бывшая ученица школы.
На третьем месте оказалась школа на Молодова, 12 на Московке-2. Омичи оставили о ней 13 отзывов. Многие отмечают вид здания снаружи — его сравнивают с тюрьмой. Сразу два негативных отзыва появились 8 апреля 2019 года.
«Что это, если не ад? Учителя не лучше, дайте им по метле и настоящие ведьмы ждут ваших детей. Не советую это убожество».
«Внутри школа выглядит, как тюрьма, только решёток не хватает, учителя старые маразматики, которым всё равно на детей. Совет: не отдавайте в это позорище своих детей».
Несмотря на то, что пару лет назад в школе сделали ремонт, омичи продолжают оставлять негативные комментарии, в том числе о непрофессиональном отношении учителей.
На очереди Центральный округ Омска. О школе на Лермонтова, 131 оставили 11 отзывов, последний из которых был опубликован в мае этого года. Анонимный омич написал коротко и ясно: «школа-тюрьма». Многих не устраивает педагогический состав.
«Учителя… просто ужас. Мало того, что они переходят за грань, многим учителям уже надо на пенсию. С оценками вечно беда — что работаешь на уроке, что нет, ничего не меняется».
Самый первый комментарий о школе появился еще в 2022 году. Он звучал так: «самая худшая школа в городе».
Следующее учебное заведение расположено в Чкаловском микрорайоне на Космическом проспекте, 79. Первые отзывы начали оставлять в 2017 году, за это время впечатлениями о школе поделились 18 человек.
Грубые учителя, грязные туалеты, неуважительное отношение к ученикам — такие негативные моменты вспоминают родители.
«Директор школы просто неадекватный, считает, что все ей должны и что она королева на земле, разговаривать не умеет вообще. Давно видимо к ним никто из проверок не приезжал, сама школа выглядит, как бункер, и когда идешь по ней, такое чувство, что она просто развалится», — говорится в отзыве омички Ирины, оставленном в 2023 году.
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От редакции добавим, что рейтинг худших школ Омска основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе, не может быть совершенно объективным и отражать реальное положение дел в образовательных учреждениях.