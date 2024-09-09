«Что это, если не ад?»: антитоп школ Омска по отзывам в Сети

Неделю назад начался новый учебный год. В этом году в омские образовательные учреждения отправились больше 13 тысяч первоклассников. Лидером по числу детей, которые пошли в первый раз в первый класс, стала школа №96 на 21-й Амурской, 37к1. Она же вошла в рейтинг лучших школ нашего города по отзывам в 2ГИС, который ранее опубликовал Город55.