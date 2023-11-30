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Ответит за нарушение. На омича-виновника жуткого ДТП завели уголовное дело

30 ноября 2023, 11:12
Фото: Midjourney
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Омич, по вине которого произошло жуткое ДТП, попал под суд

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора города Омска.

Следователь СУ УМВД России по городу Омску завершил расследование уголовного дела о ДТП на перекрестке в Ленинском округе. Там, из-за нарушения 28-летнего омича, серьезно пострадала девушка-пешеход.

В ходе предварительного расследования было установлено, что вечером 26 февраля водитель «BMW» не уступил дорогу встречному автомобилю «Mazda» на перекрестке от улицы Серова в сторону улицы Карбышева. Произошло столкновение, после которого «Mazda» выехала на тротуар, где находились трое пешеходов.

Двое мужчин получили ушибы и ссадины, а их 23-летнюю знакомую от удара отбросило на расстояние около 7 метров. Ее госпитализировали с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, практически месяц она провела в коме.

«Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы показали, что здоровью молодой омички, не только физическому, но и ментальному, причинен тяжкий вред. Сейчас пострадавшая живет у родителей, ей требуется постоянный уход и внимание», — рассказали в пресс-службе омской полиции.

По факту произошедшего водителю BMW предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас уголовное дело отправлено в Ленинский районный суд.

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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Авария#Новости#Авария с пострадавшими#Правила дорожного движения#Анастасия Баянова
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