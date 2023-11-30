Ответит за нарушение. На омича-виновника жуткого ДТП завели уголовное дело

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Следователь СУ УМВД России по городу Омску завершил расследование уголовного дела о ДТП на перекрестке в Ленинском округе. Там, из-за нарушения 28-летнего омича, серьезно пострадала девушка-пешеход.
В ходе предварительного расследования было установлено, что вечером 26 февраля водитель «BMW» не уступил дорогу встречному автомобилю «Mazda» на перекрестке от улицы Серова в сторону улицы Карбышева. Произошло столкновение, после которого «Mazda» выехала на тротуар, где находились трое пешеходов.
Двое мужчин получили ушибы и ссадины, а их 23-летнюю знакомую от удара отбросило на расстояние около 7 метров. Ее госпитализировали с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, практически месяц она провела в коме.
«Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы показали, что здоровью молодой омички, не только физическому, но и ментальному, причинен тяжкий вред. Сейчас пострадавшая живет у родителей, ей требуется постоянный уход и внимание», — рассказали в пресс-службе омской полиции.
По факту произошедшего водителю BMW предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас уголовное дело отправлено в Ленинский районный суд.