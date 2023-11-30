Ответит за нарушение. На омича-виновника жуткого ДТП завели уголовное дело

Следователь СУ УМВД России по городу Омску завершил расследование уголовного дела о ДТП на перекрестке в Ленинском округе. Там, из-за нарушения 28-летнего омича, серьезно пострадала девушка-пешеход.



В ходе предварительного расследования было установлено, что вечером 26 февраля водитель «BMW» не уступил дорогу встречному автомобилю «Mazda» на перекрестке от улицы Серова в сторону улицы Карбышева. Произошло столкновение, после которого «Mazda» выехала на тротуар, где находились трое пешеходов.



Двое мужчин получили ушибы и ссадины, а их 23-летнюю знакомую от удара отбросило на расстояние около 7 метров. Ее госпитализировали с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, практически месяц она провела в коме.