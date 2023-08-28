Капот всмятку. В Омске в страшном ДТП с фурой погиб 25-летний парень

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Вчера вечером, 27 августа, на территории областного центра случилось смертельное ДТП. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об инциденте в 22:10.
По данным ведомства, авария произошла на улице Омской. Мужчина 1985 года рождения двигался на большегрузе Scania со стороны 3-го Разъезда. На перекрестке с улицей 25-я Линия он пытался повернуть направо, однако не пропустил к проезду легковую машину.
За рулем автомобиля марки Mazda Axela находился мужчина 1998 года рождения. Водитель скончался на месте от полученных травм, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. В салоне сидели также два человека. Мужчины 1960 и 1986 года рождения были госпитализированы.
По факту случившегося полицейские запустили проверку. Все обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.