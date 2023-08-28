Капот всмятку. В Омске в страшном ДТП с фурой погиб 25-летний парень

По данным ведомства, авария произошла на улице Омской. Мужчина 1985 года рождения двигался на большегрузе Scania со стороны 3-го Разъезда. На перекрестке с улицей 25-я Линия он пытался повернуть направо, однако не пропустил к проезду легковую машину.