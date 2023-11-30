На волоске. Омичи пожаловались на дерево, которое от падения спасает рекламный баннер

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Аварийное дерево находится на улице 2-я Солнечная, недалеко о жилого дома №42А. К нему веревками привязан рекламный баннер, который чудом удерживает ствол от падения, а крона цепляется за электропровода.
«Дерево висит на проводах и никто не торопится убирать! Если бы не баннер, оно давно бы уже упало», — рассказал омич.
Мужчина также отметил, что по этому участку часто ездят машины и ходят люди, которые могут пострадать от вовремя неубранного ствола. По фотографии можно понять, что он существенно завален в сторону, а значит, может упасть в любой момент.
В городской администрации Городу55 рассказали, что проблема будет устранена в ближайшее время. Аварийное дерево больше не будет угрожать прохожим и автомобилям.
«Упавшее дерево уберут, информация будет передала в профильную службу», — сообщили в мэрии.