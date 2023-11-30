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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Омичи рассказали о ветхом дереве, которое спасает от падения рекламный плакат

На волоске. Омичи пожаловались на дерево, которое от падения спасает рекламный баннер

30 ноября 2023, 08:40
Фото: Предоставлено Городу55

Омичи рассказали о ветхом дереве, которое спасает от падения рекламный плакат

По словам местных жителей, на ситуацию никто не реагирует, а ствол, тем временем, держится на веревках от плаката и проводах.

Аварийное дерево находится на улице 2-я Солнечная, недалеко о жилого дома №42А. К нему веревками привязан рекламный баннер, который чудом удерживает ствол от падения, а крона цепляется за электропровода.

«Дерево висит на проводах и никто не торопится убирать! Если бы не баннер, оно давно бы уже упало», — рассказал омич.

Мужчина также отметил, что по этому участку часто ездят машины и ходят люди, которые могут пострадать от вовремя неубранного ствола. По фотографии можно понять, что он существенно завален в сторону, а значит, может упасть в любой момент.

Фото: Предоставлено Городу55

В городской администрации Городу55 рассказали, что проблема будет устранена в ближайшее время. Аварийное дерево больше не будет угрожать прохожим и автомобилям.

«Упавшее дерево уберут, информация будет передала в профильную службу», — сообщили в мэрии.
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#Омск#Деревья#Омская область#Вырубка деревье#Новости#Аварийные деревья#Дерево#Упавшие деревья#Комиссия по сносу деревьев#Анастасия Баянова
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