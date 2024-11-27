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Комиссия по сносу деревьев

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«Вместе с деревьями пилите меня»: в Омске прошло заседание «зеленой» комиссии
27 ноября, 10:09
В Омске срубят 1300 деревьев из-за расширения улицы
26 марта, 10:23
2022
Для нового общественного пространства в центре Омска решили снести 11 деревьев
На ул. Гагарина снесут деревья ради нового общественного пространства «Омский телеграфъ». Компенсацию просителю назначили в виде выплаты 363 тыс. рублей и высадки 12 новых деревьев.
29 декабря 2022, 06:54
Предновогодний скандал. Омичам объяснили подробности распила 60-летней ели
Администрация Омска вступилась за депутата, спилившего ель в Амурском поселке, но омичи все равно разгневаны.
23 декабря 2022, 05:12
Грабеж средь бела дня. В омском дворе спилили 15-метровую ель
История омского абсурда. Пушистая красавица не мешала людям, но ее все равно перенесли в соседние дворы уже в спиленном виде.
22 декабря 2022, 06:11
Погрозили пальцем. В Омске внезапно начали отказывать в сносе деревьев
На комиссии по сносу отклонили часть заявок от жителей Омска, а с организациями «подискутировали» и обсудили «регенерацию».
27 октября 2022, 08:27
Чтобы было видно. В Омске владельцы магазина без разрешения обрезали деревья
Владельцы нового магазина не подали документы на комиссию по вырубке, хотя интересовались, как получить разрешение.
13 октября 2022, 04:44

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