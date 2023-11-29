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Омский СК заинтересовался домом, у которого разрушаются балконы

«Дом разрушается». Омский СК заинтересовался домом, у которого сыпятся балконы

29 ноября 2023, 09:17
Фото: СУ СКР по Омской области

Омский СК заинтересовался домом, у которого разрушаются балконы

Об аварийном состоянии строения стали массово сообщать местные жители.

В прошлое воскресенье, 26 ноября, от одного из балконов дома по адресу ул. Горячева, №6 отвалился крупный кусок бетона. В происшествии никто не пострадал, однако ситуация могла иметь и более печальный конец.

Дом был построен в 1965 году и с тех пор, по информации следственного комитета, ни разу не ремонтировался. В доме более 30 аварийных балконов, которые представляют опасность для жителей и прохожих.

После массы жалоб ситуацию прокомментировала городская администрация. В мэрии сообщили, что до 1 июля 2024 года в этом доме будут проведены работы по усилению узлов опирания прогонов перекрытий.

Однако ситуацию осложняет, что дом официально не признан аварийным и чтобы получить этот статус его жильцы должны собрать ряд документом и преодолеть бумажную волокиту.

«Для признания многоквартирного дома аварийным собственникам помещений необходимо направить в межведомственную комиссию необходимый пакет документов», — добавили в администрации.

Следственный комитет начал проверку по ситуации, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: СУ СКР по Омской области
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#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Авария#Аварийные дома#Новости#Аварийный дом#Аварийное здание#Анастасия Баянова
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