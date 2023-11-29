«Дом разрушается». Омский СК заинтересовался домом, у которого сыпятся балконы

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В прошлое воскресенье, 26 ноября, от одного из балконов дома по адресу ул. Горячева, №6 отвалился крупный кусок бетона. В происшествии никто не пострадал, однако ситуация могла иметь и более печальный конец.
Дом был построен в 1965 году и с тех пор, по информации следственного комитета, ни разу не ремонтировался. В доме более 30 аварийных балконов, которые представляют опасность для жителей и прохожих.
После массы жалоб ситуацию прокомментировала городская администрация. В мэрии сообщили, что до 1 июля 2024 года в этом доме будут проведены работы по усилению узлов опирания прогонов перекрытий.
Однако ситуацию осложняет, что дом официально не признан аварийным и чтобы получить этот статус его жильцы должны собрать ряд документом и преодолеть бумажную волокиту.
«Для признания многоквартирного дома аварийным собственникам помещений необходимо направить в межведомственную комиссию необходимый пакет документов», — добавили в администрации.
Следственный комитет начал проверку по ситуации, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.