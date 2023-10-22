Ночью скоропостижно скончалась 38-летний омский фотограф Елена Латыпова

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Омске в возрасте 38 лет скончалась фотокорреспондент портала NGS55 Елена Латыпова. Коллеги омички сообщили, что она умерла сегодня ночью: у девушки остановилось сердце.
Елена работала в омской редакции Сети городских порталов последние четыре года, а в этом году начала вести рубрику «Ну и дыра!», в которой рассказывала о нетуристических районах Омска.
Произошедшее стало полной неожиданностью: вчера, 21 октября, фотограф работала и делала снимки к материалу о необычных общественных пространствах города.
Похороны омички пройдут на Старо-Северном кладбище 25 октября.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам Елены Латыповой.