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Ночью скоропостижно скончалась 38-летний омский фотограф Елена Латыпова

Ночью скоропостижно скончалась 38-летний омский фотограф Елена Латыпова

22 октября 2023, 09:37
Фото: 1MI
Об этом сообщили коллеги омички.

В Омске в возрасте 38 лет скончалась фотокорреспондент портала NGS55 Елена Латыпова. Коллеги омички сообщили, что она умерла сегодня ночью: у девушки остановилось сердце.

Елена работала в омской редакции Сети городских порталов последние четыре года, а в этом году начала вести рубрику «Ну и дыра!», в которой рассказывала о нетуристических районах Омска.

Произошедшее стало полной неожиданностью: вчера, 21 октября, фотограф работала и делала снимки к материалу о необычных общественных пространствах города.

Похороны омички пройдут на Старо-Северном кладбище 25 октября.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам Елены Латыповой.

#Общество#Омск#Омская область#СМИ#Смерть#Фотограф#Новости#Юлия Истомина
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